ന്യൂഡൽഹി ; കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ ലിബറേഷനുമായി ബന്ധമുള്ള ‘ഓൾ ഇന്ത്യ സ്റ്റുഡന്റ്സ് അസോസിയേഷൻ’ ദേശീയ പ്രസിഡന്റ് നേഹ ബോറയെ, ഇന്ന് ഡൽഹിയിൽ നടന്ന പ്രതിഷേധത്തിനിടെ ഡൽഹി പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിരുന്നു . 1997-ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ പ്രശസ്തമായ ജാപ്പനീസ് മാംഗ പരമ്പരയായ ‘വൺ പീസി’ലെ (One Piece) ‘സ്ട്രോ ഹാറ്റ് പൈറേറ്റ്സി’ന്റെ ‘ജോളി റോജർ’ ചിഹ്നം പതിച്ച ചുവന്ന ടീ-ഷർട്ട് ആണ് പ്രതിഷേധത്തിനെത്തിയ നേഹ ബോറ ധരിച്ചിരുന്നത് .
നേരത്തെ, ഈ ടീ-ഷർട്ട് ധരിച്ചുള്ള തന്റെ ചിത്രം അവർ പങ്കുവെച്ചിരുന്നു; “ഇന്ന് ഡൽഹി ഹാറ്റ് ‘ജന്തർ മന്തർ’ ആയി മാറുന്നു! അവിടെ കാണാം!” എന്നായിരുന്നു അതിലെ അടിക്കുറിപ്പ്. ഈ ചിഹ്നം മുൻപ് നേപ്പാളിലെ പ്രതിഷേധങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശ്രദ്ധയാകർഷിച്ചിരുന്നതാണ് . രാജ്യം അരാജകത്വത്തിലേക്കും അക്രമത്തിലേക്കും നീങ്ങിയപ്പോൾ പ്രതിഷേധക്കാർ ഈ ചിഹ്നം ഉയർത്തിക്കാട്ടിയിരുന്നു. രാജ്യത്തിന്റെ പാർലമെന്റ് സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്ന സിംഗ ദുർബാർ കൊട്ടാരം അഗ്നിക്കിരയായപ്പോഴും ഈ ചിഹ്നം അവിടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിരുന്നു.
ഇന്തോനേഷ്യയിൽ, സർക്കാരിനോടുള്ള അതൃപ്തി പ്രകടിപ്പിക്കാൻ കാറുകൾ, ട്രക്കുകൾ, മോട്ടോർ സൈക്കിളുകൾ, വീടുകൾ എന്നിവയ്ക്ക് പുറത്ത് ഈ ചിഹ്നം പ്രദർശിപ്പിച്ചിരുന്നു; അവിടെയും പ്രതിഷേധം കടുത്ത അക്രമത്തിലേക്ക് വഴിമാറി. ഫിലിപ്പീൻസിലും സർക്കാരിൽ രോഷാകുലരായ പ്രതിഷേധക്കാർ പ്രകടനത്തിനിടെ ഈ ചിഹ്നം ഉയർത്തിയിരുന്നു. അതും ഒടുവിൽ കലാപത്തിൽ കലാശിച്ചു.
സമാനരീതിയിൽ ഇന്ത്യയിലും കേന്ദ്രസർക്കാരിനെ താഴെയിറക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ, ബംഗ്ലാദേശിലും നേപ്പാളിലും സംഭവിച്ചതും അവിടങ്ങളിലെ സർക്കാരുകളെ പുറത്താക്കുന്നതിലേക്ക് നയിച്ചതുമായ സാഹചര്യങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലും ആവർത്തിക്കണമെന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടെയാണ് കലാപകാരികൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. നേഹ ബോറ ഈ പ്രത്യേക ടി-ഷർട്ട് ധരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് യാദൃശ്ചികമായ ഒന്നായി കാണാനുമാകില്ല . മറിച്ച്, കടുത്ത അസ്വസ്ഥതയിലും സംഘർഷത്തിലും വേരൂന്നിയ ബോധപൂർവ്വമായ നടപടിയാണത്.
ഡൽഹി പിടിച്ചെടുക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് കലാപകാരികൾ എത്തിയതെന്ന റിപ്പോർട്ടുകളും പുറത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. മാധ്യമപ്രവർത്തകനായി വേഷം മാറിയെത്തിയ പാറ്റാ പാർട്ടി പ്രവർത്തകൻ ക്യാമറകൾക്ക് മുന്നിൽ മോദി സർക്കാരിനെതിരെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നതും കാണാമായിരുന്നു. മുൻപ് ഡൽഹിയിലെ ഹിന്ദുവിരുദ്ധ കലാപങ്ങളുടെ അതേ രീതിയാണ് അക്രമികൾ പിന്തുടർന്നതെന്നും സൂചനയുണ്ട്. പ്രതിഷേധം ഏകോപിപ്പിക്കാനുള്ള വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലെ നമ്പറുകളിൽ ചിലത് അന്താരാഷ്ട്ര നമ്പറുകളാണെന്ന വിവരവും പുറത്ത് വന്നു.
ഗുരുദ്വാരയിൽ നിന്നാണ് അക്രമിസംഘം എത്തിയതെന്നും, പോലീസ് അവരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ മസ്ജിദിന് നേരെ ഓടിയെന്നും പ്രദേശവാസികൾ പറയുന്നു.