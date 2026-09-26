കൊച്ചി: ഗൗരവതരമായ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് പ്രഥമദൃഷ്ട്യാ ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടും സിഎംആർഎൽ, എക്സാലോജിക് മാസപ്പടിക്കേസിൽ പിണറായി വിജയൻ, മകൾ വീണ, മരുമകനും മുൻ മന്ത്രിയുമായ മുഹമ്മദ് റിയാസ് എന്നിവർക്കെതിരെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതുവരെ എഫ്ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാത്തതെന്ന് വിജിലൻസിനോട് ആരാഞ്ഞ് ഹൈക്കോടതി.
ഇ ഡി നൽകിയ കത്തിന്റെ പൂർണവിവരങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് സർക്കാരിനുവേണ്ടി ഹാജരായ അഭിഭാഷകനോട് ഹൈക്കോടതി ആരാഞ്ഞു. വിവരങ്ങൾ മുദ്രവച്ച കവറിൽ കൈമാറണമെന്നും വിശദമായ വാദം കേൾക്കാമെന്നും ഹൈക്കോടതി അറിയിച്ചു. കേസിൽ വിജിലൻസ് അന്വേഷണം വേണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പൊതുപ്രവർത്തകൻ കെ.എം ഷാജഹാൻ സമർപ്പിച്ച ഹർജി പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടാണ് കോടതി എഫ്ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാത്തത് സംബന്ധിച്ച് ചോദ്യമുന്നയിച്ചത്.
വിഷയത്തിൽ പ്രാഥമികാന്വേഷണം നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് സർക്കാരിനുവേണ്ടി ഹാജരായ അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറൽ കോടതിയെ അറിയിച്ചു. അന്വേഷണ വിവരങ്ങൾ സംസ്ഥാന പൊലീസ് മേധാവിക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും തെളിവുകൾ കൈമാറിയ സ്ഥിതിക്ക് ഇനി പ്രാഥമികാന്വേഷണം നടത്താതെ ഉടനടി എഫ്ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണമെന്നും ഇഡി ആവശ്യപ്പെട്ടു. എന്നാൽ ഇടനടി എഫ്ഐആർ ഇടണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ലെന്നായിരുന്നു അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറലിന്റെ വാദം. സമാനമായ വിഷയത്തിൽ മുൻപുവന്ന ഹർജികൾ ഹൈക്കോടതി തള്ളിയിട്ടുണ്ടെന്നും സർക്കാർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.