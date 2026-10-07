കൊച്ചി: കൂടത്തായി കൊലക്കേസുമായി സാമ്യം ആരോപിക്കപ്പെട്ട ‘അണലി’ വെബ് സീരീസിന്റെ സംപ്രേഷണം എറണാകുളം അഡീഷണല് മുന്സിഫ് കോടതി വിചാരണ പൂര്ത്തിയാകുന്നതുവരെ തടഞ്ഞു. കേസിലെ മുഖ്യപ്രതിയായ ജോളി ജോസഫ് നല്കിയ ഹര്ജിയിലാണിത്.
വെബ് സീരീസിലെ പ്രധാന കഥാപാത്രത്തിന് താനുമായി സാമ്യമുണ്ടെന്നും, വിചാരണ പൂര്ത്തിയാകുന്നതിന് മുന്പ് ഇത് പുറത്തു വന്നാല് താന് തന്നെയാണ് യഥാര്ത്ഥ പ്രതിയെന്ന ധാരണ സമൂഹത്തില് ഉണ്ടാകുമെന്നും ഇത് കേസിന്റെ സുതാര്യമായ വിചാരണയെ ബാധിക്കുമെന്നും ജോളി ഹര്ജിയില് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. മിഥുന് മാനുവല് തോമസ് സംവിധാനം ചെയ്ത വെബ് സീരീസ് ജിയോ ഹോട്ട്സ്റ്റാര് വഴിയാണ് റിലീസ് ചെയ്യാന് നിശ്ചയിച്ചിരുന്നത്. നടിമാരായ ലിയോണ ലിഷോയ്, നിഖില വിമല് എന്നിവരാണ് പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.
വെബ് സീരീസിന്റെ ടീസര്, ട്രെയിലര്, പോസ്റ്ററുകള്, ചിത്രങ്ങള്, സംഭാഷണങ്ങള് തുടങ്ങി യാതൊന്നും സോഷ്യല് മീഡിയയിലോ മറ്റ് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലോ പങ്കുവെക്കാന് പാടില്ലെന്നും കോടതി നിര്ദേശം നല്കിയിട്ടുണ്ട്.