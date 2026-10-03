ഇന്ത്യൻ പൈലറ്റ് ക്യാപ്റ്റൻ സ്മിത് മച്ചാറിനെ സന്ദർശിച്ച് യുഎഇ ഉപപ്രധാനമന്ത്രിയും ദുബായ് കിരീടാവകാശിയുമായ ഷെയ്ഖ് ഹംദാൻ ബിൻ മുഹമ്മദ് അൽ മക്തൂം . ശനിയാഴ്ച അബുദാബിയിലെ ആശുപത്രിയിൽ അദ്ദേഹം നേരിട്ടെത്തി . വിമാനത്തിലുണ്ടായിരുന്ന 174 യാത്രക്കാരുടെ ജീവൻ രക്ഷിച്ച ക്യാപ്റ്റൻ സ്മിത്തിന്റെ ധീരതയെ അദ്ദേഹം പ്രശംസിച്ചു. കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്കിടെ, മുഹമ്മദ് അൽ മക്തൂം സ്മിത്തിന്റെ നെറ്റിയിൽ ചുംബിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തോടുള്ള ആദരവ് പ്രകടിപ്പിച്ചു.
സ്മിത്തിനെ സന്ദർശിച്ച ശേഷം, ഷെയ്ഖ് ഹംദാൻ സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമായ എക്സിൽ വൈകാരികമായ പോസ്റ്റും പങ്ക് വച്ചു. ധൈര്യത്തിന്റെയും ഉത്തരവാദിത്തത്തിന്റെയും മനുഷ്യത്വത്തിന്റെയും ഏറ്റവും വലിയ മാതൃകയാണ് ക്യാപ്റ്റൻ സ്മിത്ത് സൃഷ്ടിച്ചതെന്ന് അദ്ദേഹം കുറിച്ചു. യുഎഇ സർക്കാരും ജനങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനോഭാവത്തിൽ അങ്ങേയറ്റം അഭിമാനിക്കുന്നുവെന്നും ഹംദാൻ കുറിച്ചു.
മച്ചാറിന്റെ ആശുപത്രിയിൽ നിന്നുള്ള ചിത്രങ്ങളും പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ നെറ്റിയിൽ ബാൻഡേജ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, കൈയിൽ പ്ലാസ്റ്റർ കാസ്റ്റും കാണാം . ഒരു കൈ പൂർണ്ണമായും ബാൻഡേജുകൾ കൊണ്ട് മൂടിയിരിക്കുന്നു. ആഴത്തിലുള്ള മുറിവുകളും അതിയായ വേദനയും ഉണ്ടെങ്കിലും ഹംദാനുമായി പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് സ്മിത്ത് സംസാരിക്കുന്നതും കാണാം.