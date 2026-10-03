നഗോയ: 2026-ലെ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ ഇന്ത്യൻ സംഘത്തിന്റെ സ്വർണ്ണനേട്ടം തുടരുന്നു. പുരുഷന്മാരുടെ 57 കിലോഗ്രാം ഫ്രീസ്റ്റൈൽ ഗുസ്തി ഫൈനലിൽ ഉത്തര കൊറിയയുടെ ഹാനിനെ പരാജയപ്പെടുത്തി പ്രമുഖ ഗുസ്തിതാരം അമൻ സെഹ്റാവത്ത് സ്വർണ്ണമെഡൽ സ്വന്തമാക്കി. മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ച സെഹ്റാവത്ത്, ഗെയിംസിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഇരുപതാമത്തെ സ്വർണ്ണ മെഡലും ആകെ എൺപത്തിരണ്ടാമത്തെ മെഡലും സ്വന്തമാക്കി.
6-1 എന്ന നിലയിൽ മുന്നിട്ടുനിന്നിരുന്ന അമന്, ഹാനിന്റെ ആക്രമണങ്ങൾ ഫലം കണ്ടതോടെ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ തിരിച്ചടി നേരിടേണ്ടിവരികയും എതിരാളി 6-7 എന്ന സ്കോറിന് മുന്നിലെത്തുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ, നാല് പോയിന്റുകൾ നേടിക്കൊടുത്ത മികച്ചൊരു നീക്കത്തിലൂടെ ഇന്ത്യൻ ഗുസ്തിക്കാരൻ വീണ്ടും ലീഡ് തിരിച്ചുപിടിക്കുകയും ഇന്ത്യയ്ക്കായി സ്വർണ്ണ മെഡൽ സ്വന്തമാക്കുകയും ചെയ്തു.
മത്സരത്തിൽ 10-7 എന്ന നിലയിൽ മുന്നിലെത്തിയ ശേഷം ‘ചലഞ്ച്’ ആവശ്യപ്പെടാനുള്ള ഹാനിന്റെ ശ്രമം പരാജയപ്പെട്ടതിനെത്തുടർന്ന് അമൻ സെഹ്റാവത്തിന് ഒരു അധിക പോയിന്റ് ലഭിച്ചു; തുടർന്ന് മത്സരം ജയിച്ച അദ്ദേഹം അവസാനം വരെ ലീഡ് നിലനിർത്തുകയും ചെയ്തു. ഈ ഗെയിംസിൽ ഇന്ത്യയുടെ 20-ാമത്തെ സ്വർണ്ണ മെഡലാണ് അദ്ദേഹം സ്വന്തമാക്കിയത്; കൂടാതെ, ദിവസം പുരോഗമിക്കുന്തോറും ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ മെഡലുകൾ പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്.
ക്രിക്കറ്റ് ഫൈനലിൽ പാകിസ്ഥാനെ പരാജയപ്പെടുത്തി ഇന്ത്യൻ പുരുഷ ക്രിക്കറ്റ് ടീം സ്വർണ്ണ മെഡൽ നേടിയതും, അതുവഴി ഗെയിംസിൽ ഇന്ത്യയുടെ 19-ാമത്തെ സ്വർണ്ണം സ്വന്തമാക്കിയതും ശ്രദ്ധേയമാണ്.