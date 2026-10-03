ഭില്വാര: ബ്രിട്ടീഷ് ആധിപത്യത്തിനെതിരെ പോരാടി നൂറ് കണക്കിന് വനവാസിധീരര് വീരബലിദാനികളായ മാന്ഗഢ് ധാം ദേശീയ സ്മാരകമായി പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്ന് അഖിലഭാരതീയ വനവാസി കല്യാണാശ്രമം കേന്ദ്രസര്ക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. 1500ലേറെ വരുന്ന സ്ത്രീകളും കുട്ടികളുമടങ്ങുന്ന വനവാസി സമൂഹത്തെയാണ് 1913 നവംബര് 17ന് മാന്ഗഢ് ധാമില് വെള്ളക്കാര് കൂട്ടക്കൊല ചെയ്തത്. ജാലിയന് വാലാബാഗ് കൂട്ടക്കൊലയ്ക്ക് ആറ് കൊല്ലം മുമ്പ് നടന്ന ഈ ക്രൂരമായ സംഭവം ചരിത്രത്തില്നിന്ന് പോലും ഇല്ലാതാക്കപ്പെടുന്ന രീതിയാണ് സ്വതന്ത്രഭാരതത്തില് വന്ന സര്ക്കാരുകള് സ്വീകരിച്ചതെന്ന് കല്യാണ് ആശ്രമം ദേശീയ പ്രസിഡന്റ് സത്യേന്ദ്ര സിങ് വാര്ത്താ സമ്മേളനത്തില് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
ഭില്വാരയില് ചേര്ന്ന കേന്ദ്ര എക്സിക്യൂട്ടീവ് ബോര്ഡ് യോഗത്തിലെ പ്രമേയം മാധ്യമങ്ങള്ക്ക് വിതരണം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. വാഗഡ് മേഖലയിലെ വനവാസി നേതാവ് ഗോവിന്ദ് ഗുരു നയിച്ച ഭഗത് പ്രസ്ഥാനത്തെ തകര്ക്കാനവാണ് മാന്ഗഢ് ധാം കൂട്ടക്കൊല വെള്ളക്കാര് ആസൂത്രണം ചെയ്തത്. സ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തില് വനവാസി സമൂഹത്തിന്റെ സമാനതകളില്ലാത്ത ത്യാഗചരിത്രത്തിലെ ഒരു പ്രധാന അധ്യായമാണിത്.
ഭഗത് പ്രസ്ഥാനം ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തിന്റെ അടിച്ചമര്ത്തല് നയങ്ങള്ക്കെതിരെ ജനങ്ങളെ സജ്ജരാക്കുകയും ഗോത്രസമൂഹത്തിന്റെ സംസ്കാരം, വിശ്വാസം, മൂല്യങ്ങള് എന്നിവയെ ഉണര്ത്തുകയും ചെയ്തുവെന്ന് സത്യേന്ദ്രസിങ് പറഞ്ഞു. രാജസ്ഥാന്, ഗുജറാത്ത്, മധ്യപ്രദേശ്, മഹാരാഷ്ട്ര എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഗോത്ര മേഖലകളില് ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തിനെതിരായ പോരാട്ടത്തെ മാന്ഗഢ് ധാം കൂട്ടക്കൊല ശക്തിപ്പെടുത്തിയെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
മാന്ഗഢ് ധാമിനെ ദേശീയ സ്മാരകമായി പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചരിത്രപരവും സാംസ്കാരികവുമായ പ്രാധാന്യത്തിന് അനുസൃതമായി അതിന്റെ സംരക്ഷണവും വികസനവും ഉറപ്പാക്കുകയും വേണം. രാജസ്ഥാന്, ഗുജറാത്ത്, മധ്യപ്രദേശ് സര്ക്കാരുകള് ഈ ചരിത്രം സ്കൂള്, കോളജ് പാഠപുസ്തകങ്ങളില് ഉള്പ്പെടുത്തണം, സത്യേന്ദ്രസിങ് പറഞ്ഞു.
കല്യാണാശ്രമം ദേശീയ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് തേചി ഗുബിന്, രാജസ്ഥാന് വനവാസി കല്യാണ് പരിഷത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഥാവര്ചന്ദ് ഡാമോര് എന്നിവരും പത്രസമ്മേളനത്തില് പങ്കെടുത്തു.