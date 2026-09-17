സിയൂള്: ഉത്തര കൊറിയയുടെ ആദ്യത്തെ ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈൽ അന്തർവാഹിനിയായ ‘ഗോറേ’ (Gorae) ക്ലാസ് അന്തര്വാഹിനി സിൻഫോ സൗത്ത് കപ്പൽശാലയിലെ ഡ്രൈഡോക്കിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്; ഇത് നവീകരണ-അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടത്താനാണെന്ന് അഭ്യൂഹങ്ങൾ ശക്തമാക്കുന്നു. വാണിജ്യ ഉപഗ്രഹ ചിത്രങ്ങളാണ് ഗോറേ ക്ലാസ് കപ്പല് ഇപ്പോള് അറ്റകുറ്റപ്പണികള്ക്കായി ഡ്രൈഡോക്കില് പ്രവേശിപ്പിച്ചതായി വിവരം പുറത്തുവിട്ടത്.
അന്തർവാഹിനിയിൽ നിന്ന് ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈല് വിക്ഷേപിക്കാവുന്ന ശേഷി കൈവരിക്കാനുള്ള ഉത്തര കൊറിയയുടെ ശ്രമങ്ങളുടെ ആദ്യഘട്ടത്തെയാണ് ഗോറേ അന്തർവാഹിനി പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത്. ആണവ പോര്മുനയുള്ള ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈല് വിക്ഷേപിക്കുക എന്നതിനര്ത്ഥം കടലില് നിന്നും ആണവാക്രമണം നടത്താന് ഈ മിസൈലിന് ശേഷിയുണ്ടെന്നാണ്.ഉത്തര കൊറിയ പ്രധാനമായും ലക്ഷ്യമാക്കുന്നത് ദക്ഷിണകൊറിയയെും അമേരിക്കയെയും ആണ്. ആണവ ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകള് തൊടുക്കാവുന്ന ഗോറേ ക്ലാസ് അന്തര്വാഹിനി പക്ഷെ ഡീസല് ഇലക്ട്രിക്കിലാണ് പ്രവര്ത്തിക്കുന്നത്. എഐപി സംവിധാനമുള്ളതിനാല് മൂന്നാഴ്ച കൂടുമ്പോഴേ അന്തരീക്ഷത്തില് നിന്നും ഓക്സിജന് വലിച്ചെടുക്കാന് കടലിന് മുകളിലേക്ക് വരേണ്ടതുള്ളൂ. ബാക്കിസമയമെല്ലാം വെള്ളത്തിനടിയില് മുങ്ങിക്കിടക്കാനാവും.
ഉത്തര കൊറിയയുടെ അന്തർവാഹിനി നിർമ്മാണ മേഖല കഴിഞ്ഞ ദശകത്തിൽ കാര്യമായ പുരോഗതി കൈവരിച്ചിരുന്നു. ഇനി ആണവോർജ്ജത്തില് കുതിക്കുന്ന അന്തർവാഹിനി ആദ്യമായി നിർമ്മിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് ഉത്തരകൊറിയ. പുതിയ മാതൃകയിലുള്ള അന്തർവാഹിനികളെ അപേക്ഷിച്ച് വലിപ്പത്തിലും ശേഷിയിലും വളരെ പിന്നിലാണ് ഈ പഴയ അന്തർവാഹിനി.
ഏപ്രിൽ അവസാനത്തോടെ ലഭിച്ച ദൃശ്യങ്ങളിൽ, നേരത്തെ ഡ്രൈഡോക്കിനെ മറച്ചിരുന്ന വല നീക്കം ചെയ്തതായും അതുവഴി ഗോരെ ക്ലാസ് അന്തർവാഹിനിയെ അവിടെ തിരിച്ചറിയാൻ സാധിച്ചതായും പറയുന്നു. അന്തർവാഹിനിയിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ജോലിയുടെ കൃത്യമായ സ്വഭാവമോ വ്യാപ്തിയോ വ്യക്തമല്ലെങ്കിലും, അത് കുറച്ചു കാലത്തേക്കെങ്കിലും കപ്പൽശാലയിലെ ഡ്രൈഡോക്കിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് ഈ നീക്കങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. പൂർണ്ണ സജ്ജമായ ഒരു തന്ത്രപ്രധാന അന്തർവാഹിനിയെന്നതിലുപരി പ്രാഥമികമായി ഒരു പരീക്ഷണ-നിരീക്ഷണ പ്ലാറ്റ്ഫോം (experimental testbed) എന്ന നിലയിലാണ് ഇത് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് നേരത്തെ കരുതിയിരുന്നു; എന്നാൽ അങ്ങിനെയല്ല, പകരം പ്രവർത്തനസജ്ജമായ സേവനത്തിനായി ഈ അന്തര്വാഹിനിയെ ഉപയോഗിക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്നറിയുന്നു.