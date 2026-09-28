നഗോയ: ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ വനിതകളുടെ 400 മീറ്റർ ഹർഡിൽസ് ഇനത്തിൽ ഇന്ത്യയ്ക്കായി വിദ്യ രാംരാജ് വെങ്കല മെഡൽ നേടി. തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള 28-കാരിയായ ഈ അത്ലറ്റ്, 54.75 സെക്കൻഡ് എന്ന തന്റെ കരിയറിലെ ഏറ്റവും മികച്ച സമയത്തോടെ മത്സരം പൂർത്തിയാക്കി മെഡൽ സ്വന്തമാക്കിയത്. പി.ടി. ഉഷയുടെ 42 വർഷം പഴക്കമുള്ള ദേശീയ റെക്കോർഡാണ് തിരുത്തിയത്.
യുഎഇയുടെ മറിയം കരീം 54.31 സെക്കൻഡ് എന്ന ഗെയിംസ് റെക്കോർഡ് സമയത്തോടെ സ്വർണ്ണ മെഡൽ നേടിയപ്പോൾ, കസാക്കിസ്ഥാന്റെ അഡെലീന സെംസ് 54.58 സെക്കൻഡ് സമയത്തോടെ രണ്ടാമതെത്തി. അനു രാഘവനും ഫൈനലിൽ മത്സരിക്കുകയും 55.88 സെക്കൻഡ് സമയത്തോടെ അഞ്ചാം സ്ഥാനത്തെത്തുകയും ചെയ്തു. നേരത്തെ ഗെയിംസിൽ വെള്ളി മെഡൽ നേടിയ ഇന്ത്യയുടെ മിക്സഡ് 4×400 മീറ്റർ റിലേ ടീമിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു വിദ്യ.
അതേസമയം വനിതാ ഡിസ്കസ് ത്രോ ഫൈനലിൽ, കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസ് വെങ്കല മെഡൽ ജേതാവായ സീമ കാളിരാംന തന്റെ കരിയറിലെ ഏറ്റവും മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ചിട്ടും നാലാം സ്ഥാനത്താണ് ഫിനിഷ് ചെയ്തത്. അഞ്ചാം ശ്രമത്തിൽ 59.88 മീറ്റർ എന്ന തന്റെ മികച്ച പ്രകടനം സീമ കാഴ്ചവെച്ചെങ്കിലും, അത് മതിയാകുമായിരുന്നില്ല, കാരണം, മെഡൽ നേടിയ മൂന്നുപേരും 60 മീറ്ററിലധികം ദൂരത്തേക്കാണ് എറിഞ്ഞത്.
മത്സരത്തിന്റെ പകുതിവഴിയിൽ സീമ മൂന്നാം സ്ഥാനത്തായിരുന്നെങ്കിലും, തായ്ലൻഡിന്റെ സുബെൻറാറ്റ് ഇൻസെങ് തന്റെ നാലാം ശ്രമത്തിൽ 61.43 മീറ്റർ ദൂരത്തേക്ക് എറിഞ്ഞ് മൂന്നാം സ്ഥാനത്തേക്ക് മുന്നേറി.