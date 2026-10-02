കോട്ടയം: പി.ജെ. ജോസഫിനെ ഭരണ പരിഷ്കാര കമ്മിഷന് അധ്യക്ഷനായി നിയമിക്കണമെന്ന ആവശ്യം അംഗീകരിക്കാത്തില് അതൃപ്തി പരസ്യമാക്കി കേരള കോണ്ഗ്രസ്. കേരള കോണ്ഗ്രസ് ചെയര്മാനും യു.ഡി.എഫിലെ മുതിര്ന്ന നേതാവുമായ പി.ജെ. ജോസഫിന് അര്ഹമായ അംഗീകാരം സര്ക്കാരില് നിന്നും മുന്നണിയില് നിന്നും ഉണ്ടായില്ലെന്ന് മന്ത്രി മോന്സ് ജോസഫ് കുറ്റപ്പെടുത്തി.
എന്നാല് ഇത് ഒരു പരാതിക്കപ്പുറം ഭീഷണിയാവാത്ത വിധമാണ് മോന്സ് പ്രതികരിച്ചത്. ജോസഫിന് ഇന്ന പദവി നല്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ല. എന്നാല് യു.ഡി.എഫിന്റെ പ്രഥമ കണ്വീനറും മുതിര്ന്ന നേതാവുമായ അദ്ദേഹത്തെ ഭരണരംഗത്ത് ഉചിതമായ സ്ഥാനത്ത് കൊണ്ടുവരണമെന്നാണ് പാര്ട്ടിയുടെ നിലപാട്. കോണ്ഗ്രസ് അടക്കമുള്ള ഘടകകക്ഷികളുമായി ഭരണപരമായ വിഷയങ്ങളിലും ബോര്ഡ്/കോര്പ്പറേഷന് പദവികളിലും ചര്ച്ചകള് നടത്തേണ്ടതുണ്ടെന്ന് മോന്സ് ജോസഫ് വ്യക്തമാക്കി.