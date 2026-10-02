ടെൽ അവീവ്: ദുബായിൽ നിന്ന് ടെൽ അവീവിലേക്കുള്ള ഫ്ലൈദുബായ് വിമാനത്തിൽ ആക്രമണം നടത്തിയ ആളെ നിയോഗിച്ചവർ കനത്ത വില നൽകേണ്ടിവരുമെന്ന് ഇസ്രായേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹു മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ആക്രമണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണം തുടരുന്നതിനിടെയാണ് നെതന്യാഹു ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്. ഇന്ത്യൻ പൈലറ്റായ സ്മിത് മച്ചാറിനെ ആക്രമിക്കാനും വിമാനം തകർക്കാനും കോ-പൈലറ്റ് നടത്തിയെന്ന് ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന ശ്രമത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ബാഹ്യ ഇടപെടൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പരിശോധിച്ചുവരികയാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുന്തോറും കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ വ്യക്തമായി വരികയാണെന്നും, ആക്രമണം നടത്തിയയാൾ ഇസ്ലാമിക തീവ്രവാദ ആശയങ്ങളാൽ സ്വാധീനിക്കപ്പെട്ടയാളാണെന്നും നെതന്യാഹു വ്യക്തമാക്കി . യാത്രക്കാരുമായി സഞ്ചരിക്കുകയായിരുന്ന വിമാനം തകർക്കുക എന്നതായിരുന്നു ആക്രമിയുടെ ലക്ഷ്യമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. “ആരെങ്കിലും ഇയാളെ നിയോഗിച്ചതാണോ എന്ന് ഞങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്. അവനെ നിയോഗിച്ചവർ കനത്ത വില നൽകേണ്ടിവരും,” നെതന്യാഹു പറഞ്ഞു.