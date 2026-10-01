കോപ്പൻഹേഗൻ: പരിശീലകൻ ജോർജ് ജെസ്യൂസുമായുള്ള കടുത്ത അഭിപ്രായ വ്യത്യാസത്തെ തുടർന്ന് പോർച്ചുഗൽ സൂപ്പർ താരം ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ ടീം ക്യാംപ് വിട്ടു. കോപ്പൻഹേഗനിൽ നടന്ന പരിശീലന ക്യാമ്പിൽ നിന്നാണ് 41 കാരനായ താരം പുറത്തുപോയത്. താൻ ക്യാമ്പ് വിടാനുള്ള യഥാർത്ഥ കാരണം ഉചിതമായ സമയത്ത് വെളിപ്പെടുത്തുമെന്നും പോർച്ചുഗൽ ഫുട്ബോൾ ഫെഡറേഷൻ പ്രസിഡന്റ് പെട്രോ പ്രോൻസയോടു സംസാരിച്ച ശേഷമാണ് മടങ്ങിയതെന്നും റൊണാൾഡോ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ വ്യക്തമാക്കി.
യുവേഫ നേഷൻസ് ലീഗിൽ നോർവെക്കെതിരായ മത്സരത്തിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടായിരുന്നെങ്കിലും റൊണാൾഡോയെ കളത്തിലിറക്കാൻ പരിശീലകൻ ജോർജ് ജെസ്യൂസ് തയ്യാറായിരുന്നില്ല. തുടർന്ന് ഡെൻമാർക്കിനെതിരായ മത്സരത്തിലും താരം സ്റ്റാർട്ടേഴ്സ് നിരയിൽ ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് കോച്ച് വ്യക്തമാക്കിയതിന് പിന്നാലെയാണ് റൊണാൾഡോ ക്യാമ്പ് വിട്ടത്. പരിശീലകനുമായുള്ള അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങളെ തുടർന്നാണ് തീരുമാനമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ.
പോർച്ചുഗലിനായി 234 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 146 ഗോളുകൾ നേടിയിട്ടുള്ള റൊണാൾഡോയുടെ അന്താരാഷ്ട്ര കരിയറിന് ഇത് വിരാമമാകുമോ എന്ന ആശങ്കയിലാണ് ആരാധകർ. 2026 തന്റെ അവസാന വർഷമായിരിക്കുമെന്ന് താരം നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും നിലവിൽ ഔദ്യോഗികമായി വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല.