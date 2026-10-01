ഇൻഡോർ: മഹാകുംഭമേളയിലൂടെ സോഷ്യല് മീഡിയയില് വൈറലായ പെണ്കുട്ടിയുടെ ജനന തീയതിയില് മാറ്റം വരുത്തിക്കൊണ്ട് ചീഫ് രജിസ്ട്രാർ പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവ് മധ്യപ്രദേശ് ഹൈക്കോടതി റദ്ദാക്കി. പെണ്കുട്ടിക്ക് പ്രായപൂർത്തിയായിട്ടില്ലെന്ന് കാണിക്കാൻ ഔദ്യോഗിക രേഖകളില് വ്യാജമായി ജനന തീയതി തിരുത്തിയെന്ന ഹർജിയിലാണ് ഹൈക്കോടതിയുടെ ഉത്തരവ്.
രേഖകള് പ്രകാരം പെണ്കുട്ടിയെ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്തവളായി ചിത്രീകരിക്കാൻ ശ്രമം നടന്നതായി ആരോപിച്ചാണ് യുവതിയും ഭർത്താവും കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. നടപടിക്രമങ്ങള് പാലിക്കാതെയും കൃത്യമായ തെളിവുകളില്ലാതെയുമാണ് ജനന സർട്ടിഫിക്കറ്റില് മാറ്റം വരുത്തിയതെന്ന് നിരീക്ഷിച്ച ഹൈക്കോടതി, അധികൃതരുടെ ഈ ഉത്തരവ് നിലനില്ക്കില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കുകയായിരുന്നു.
കുംഭമേളയില് രുദ്രാക്ഷ മാലകള് വില്ക്കുന്നതിനിടയിലുള്ള വീഡിയോ വൈറലായതിനെ തുടർന്ന് രാജ്യശ്രദ്ധ നേടിയ താരം, പിന്നീട് വിവാഹിതയായതോടെയാണ് വൻ വിവാദങ്ങളില് അകപ്പെട്ടത്. വിവാഹ സമയത്ത് പെണ്കുട്ടിക്ക് 18 വയസ്സ് തികഞ്ഞിട്ടില്ലെന്ന് ആരോപിച്ച് മധ്യപ്രദേശ് പോലീസ് കേസെടുക്കുകയും തുടർന്ന് ഇരുവർക്കും നിയമപോരാട്ടങ്ങള് നേരിടേണ്ടി വരികയും ചെയ്തിരുന്നു.