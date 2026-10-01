ന്യൂദല്ഹി: ഉത്തരഭാരതത്തിലെ ജയിലുകള് കേന്ദ്രീകരിച്ച് തടവില് കഴിയുന്നവരെ പ്രലോഭിപ്പിച്ച് ഖാലിസ്ഥാന് സംഘടനയില് ചേര്ക്കാന് ശ്രമിക്കുന്നതായി രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജന്സികളുടെ റിപ്പോര്ട്ട്. അടുത്തിടെ പിടിയിലായ പ്രതിയില് നിന്നാണ് ഈ വെളിപ്പെടുത്തല്. പട്യാല ജയിലില് കഴിയുന്നതിനിടെ സംഘത്തില് ചേര്ക്കപ്പെടുകയും ഗുര്പത്വന്ത് സിങ് പന്നുവുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നതിനുള്ള ഫോണ് നമ്പര് ലഭിച്ചെന്നുമാണ് ഇയാളുടെ വെളിപ്പെടുത്തല്.
ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില് ജയിലുകള് കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടക്കുന്ന ഇത്തരം റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ശൃംഖലകളെക്കുറിച്ചും ഡിജിറ്റല് തെളിവുകളെക്കുറിച്ചും ഏജന്സികള് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.
അടുത്തിടെ അറസ്റ്റിലായ പ്രീത്പാല് സിങ് എന്ന പ്രതിയെയും കൂട്ടാളികളെയും പിടികൂടിയതില് നിന്നാണ് ഈ നിര്ണായക വിവരങ്ങള് ലഭിച്ചത്. ഐഎസ്ഐ പിന്തുണയുള്ള ഭീകര ശൃംഖലകള് അതിര്ത്തി കടന്നുള്ള ആയുധ കൈമാറ്റത്തിനായി നേരിട്ടുള്ള രീതികള്ക്ക് പകരം ഡെഡ് ഡ്രോപ്പ് രീതിയാണ് പ്രധാനമായും ഉപയോഗിക്കുന്നത്. തിരക്കില്ലാത്ത ഹൈവേകള്, അതിര്ത്തി മേഖലകള്, ഗ്രാമങ്ങള് എന്നിവിടങ്ങളില് ആയുധങ്ങളും പണവും ഒളിപ്പിച്ച ശേഷം എന്ഡ്-ടു-എന്ഡ് എന്ക്രിപ്റ്റഡ് ആപ്പുകള് വഴി നിര്ദേശങ്ങള് നല്കും. ഡ്രോണുകള് വഴിയോ രഹസ്യ കൊറിയറുകള് വഴിയോ ആകും ഇത്തരം വസ്തുക്കള് കൈമാറുന്നത്. ഇതിലൂടെ വിദേശത്തുള്ള സൂത്രധാരന്മാര്ക്ക് ആളുകളുമായി നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെടാതെ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കാം. പിടിയിലായ പ്രതികളാണ് ഇക്കാര്യങ്ങള് പുറത്തുവിട്ടത്.
2026ല് ജയില്മോചിതനായ പ്രീത്പാല് സിങ്, പന്നൂനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നെന്നും ഇയാള്ക്ക് 1.5 ലക്ഷം രൂപ ലഭിച്ചെന്നും അന്വേഷണത്തില് വ്യക്തമായി. ജാമ്യത്തിലിറങ്ങിയ മറ്റൊരു തടവുകാരനെക്കൂടി ഉള്പ്പെടുത്തിയാണ് പ്രീത്പാല് ദല്ഹിയിലെ ഭീകര പ്രവര്ത്തനങ്ങള് ആസൂത്രണം ചെയ്തിരുന്നതെന്നും ഇയാള് വെളിപ്പെടുത്തി.