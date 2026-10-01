ബിലാസ്പൂര്:: കഴിഞ്ഞ 19 വര്ഷമായി എന്ടിപിസിയില് ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ബംഗ്ലാദേശിയെ പൊക്കി. അതീഫ് ഹുസൈന് എന്നാണ് ഇയാളുടെ പേര്. ബിലാസ് പൂരില് നിന്നും എസ് ടിഎഫ് ആണ് പിടികൂടിയത്. ഇയാളെ നാടുകടത്താനുളള നടപടികള് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു.
നമ്മുടെ പവര് പ്ലാന്റില് നുഴഞ്ഞുകയറുന്നത് എന്തിനെന്ന സംശയം ഇവര്ക്ക് എല്ലാ രേഖകളും കൈയില് ഉണ്ടായിരുന്നു. കോണ്ഗ്രസ് ഭരിയ്ക്കുന്ന കാലത്താണ് അതീഫ് ഹുസൈന് എല്ലാ വ്യാജരേഖകളും ചമച്ച് എന്ടിപിസിയില് ജോലി ചെയ്യാന് എത്തിയത്.
ഇന്ത്യന് പാസ്പോര്ട്ട്, ആധാര്, വോട്ടര് ഐഡി, പാന്കാര്ഡ്, ഡ്രൈവിങ്ങ് ലൈസന്സ് എന്നിവ അതീഫ് ഹുസൈന് ഉണ്ടായിരുന്നു.