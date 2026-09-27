ചെന്നൈ: തമിഴ്നാട്ടില് നടന് വിജയിന്റെ ടിവികെ സര്ക്കാരിന് തിരിച്ചടി. ഒരു രഹസ്യാന്വേഷണസ്വഭാവവും അതീവ സുരക്ഷാസ്വഭാവവും ഉള്ള വിഭാഗം എന്ന നിലയിൽ ക്രമസമാധാന’ (Public Law and Order) വകുപ്പിനെ വിവരാവകാശ നിയമത്തിന്റെ (RTI Act), പരിധിയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ് വിജയ് സര്ക്കാരിന് പിന്വലിക്കേണ്ടി വന്നു. പ്രതിപക്ഷ പാര്ട്ടികളും സാമൂഹ്യപ്രവര്ത്തകരും വ്യാപകമായി ഇതിനെതിരെ വിമർശനങ്ങള് ഉയര്ത്തിയതോടെ വിജയിന് ഈ തീരുമാനം വിഴുങ്ങേണ്ടി വന്നത്. എടുത്ത് തീരുമാനം സമ്മര്ദ്ദത്തെ തുടര്ന്ന് പിന്വലിക്കേണ്ടി വന്നത് വിജയിന്റെ പ്രതിച്ഛായയ്ക്ക് ആഘാതമുണ്ടാക്കി.
പോലീസ് വെടിവെപ്പ്, കസ്റ്റഡി മരണം, പോലീസ് പീഡനം എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിഷയങ്ങൾ ക്രമസമാധാന’ (Public Law and Order) വിഭാഗത്തിന്റെ പരിധിയിൽ വരുന്നവയാണ്. വിജയ് സര്ക്കാര് പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവ് പ്രകാരം, ഇത്തരം വിവരങ്ങൾ വിവരാവകാശനിയമത്തിന്റെ പരിധിയില് നിന്നും എടുത്തുമാറ്റിയതിനാല് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാകുമായിരുന്നില്ല.
“വിവരാവകാശ നിയമം, 2005-ലെ സെക്ഷൻ 24-ലെ ഉപവകുപ്പ് (4) പ്രകാരം ക്രമസമാധാന’ വകുപ്പിന് ഇളവ് നൽകിക്കൊണ്ടുള്ള, സർക്കാർ ഉത്തരവ് (Ms.No 57) റദ്ദാക്കുന്നതായി വിജയ് സര്ക്കാര് അറിയിച്ചു.
“സമുദായ സംഘർഷങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾക്കായി ധാരാളം പേർ ആർടിഐ അപേക്ഷകൾ നൽകിയിരുന്നെങ്കിലും വിജയ് സര്ക്കാര് അത്തരം സംഭവങ്ങളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ വിവരാവകാശനിയമ പ്രകാരം നൽകിയിരുന്നില്ല. “തമിഴ്നാടിനെ ഒരു ‘പോലീസ് സ്റ്റേറ്റ്’ (പോലീസ് ഭരണകൂടം) ആക്കി മാറ്റാനുള്ള പരസ്യമായ നീക്കമാണിത്. സർക്കാർ ഈ ഉത്തരവ് ഉടൻ പിൻവലിക്കണം,” എന്ന് വിജയ് സര്ക്കാരിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന സിപിഎമ്മിന്റെ നേതാവ് എംപി വെങ്കിടേശൻ സർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.
എന്നാല് ക്രമസാധാനവകുപ്പിനെ വിവരാവകാശ നിയമത്തില് നിന്നും ഒഴിവാക്കിയ ഉത്തരവിനെ ന്യായീകരിച്ചുകൊണ്ട്, ഈ നീക്കം അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ബാധിക്കില്ലെന്ന് ടിവികെ (TVK) വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. “അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ഇത് ബാധിക്കില്ല. ഡിഐപിആർ (DIPR) മന്ത്രി എന്ന നിലയിൽ, ആവശ്യമായ വിവരങ്ങൾ ഞാൻ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് (മാധ്യമങ്ങൾക്ക്) നൽകുന്നതാണ്. അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് അതിന്റേതായ പരിധികളുണ്ടെന്നും നാം മനസ്സിലാക്കണം. ഒരു പ്രത്യേക പാർട്ടിയുടെ നേട്ടത്തിനായി മനഃപൂർവ്വം വിവരങ്ങൾ വളച്ചൊടിക്കാൻ പാടില്ല,” എന്ന് ടിവികെ മന്ത്രി രാജ് മോഹൻ പറഞ്ഞു.
“ജനാധിപത്യപരമായ ഉത്തരവാദിത്തം” ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനായി കൈക്കൊണ്ട സുപ്രധാന തീരുമാനമായിരുന്നു വിവരാവകാശ നിയമം (RTI) എന്നും ക്രമസമാധാനത്തെ അതില് നിന്നും ഒഴിവാക്കരുതെന്ന് ബിജെപിയും വാദിച്ചിരുന്നു.
പോലീസ് വെടിവെപ്പ്, കസ്റ്റഡി മരണങ്ങൾ, പീഡനം, റിമാൻഡ് തടവുകാരുടെ മരണം എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടുകൾ, സുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തടങ്കൽ കേസുകൾ, വർഗീയ-ജാതീയ സംഘർഷ റിപ്പോർട്ടുകൾ, രാഷ്ട്രീയ പ്രാധാന്യമുള്ള കേസുകൾ പിൻവലിക്കാനുള്ള അപേക്ഷകൾ, അപകീർത്തികരമായ ലേഖനങ്ങൾക്കും വാർത്തകൾക്കും പ്രസംഗങ്ങൾക്കുമെതിരെ നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കാനുള്ള അനുമതി തുടങ്ങിയ നിർണായക വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് നിയമപാലന വിഭാഗമാണ്. ഈ നിർണായക വിവരങ്ങളാണ് വിവരാവകാശനിയമത്തില് നിന്നും ഈ ക്രമസമാധാന വകുപ്പിനെ മാറ്റുക വഴി വിജയ് സര്ക്കാര് പൊതുജനങ്ങളിൽ നിന്ന് മറച്ചുവെക്കാന് ശ്രമിച്ചത് എന്ന വിമര്ശനം ശക്തമായി. ഇതോടെയാണ് ഈ തീരുമാനം വിജയ് സര്ക്കാര് പിന്വലിച്ചത്.