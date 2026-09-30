മുംബൈ: ഗുജറാത്ത് എ.ടി.എസ്, കോസ്റ്റ് ഗാർഡ്, സെൻട്രൽ ഏജൻസികൾ എന്നിവർ സംയുക്തമായി നടത്തിയ ഓപ്പറേഷനിൽ ലക്ഷദ്വീപിന് സമീപം കടലിന്റെ നടുവിൽ ഒരു ഇറാനിയൻ ബോട്ടിൽ 526 കിലോഗ്രാം മയക്കുമരുന്നുമായിട്ടെത്തിയ അഞ്ച് പാകിസ്ഥാൻ പൗരന്മാരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. തുടർന്ന് പ്രതികളെയും മയക്കുമരുന്ന് നിറച്ച ബോട്ടുമായി അന്വേഷണസംഘം മുംബൈ തുറമുഖത്ത് തിരിച്ചെത്തി.
സമുദ്രാതിർത്തിയിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിൽ 3,000 കോടി രൂപയിലധികം വിലമതിക്കുന്ന ഹെറോയിൻ, മെത്താംഫെറ്റാമൈൻ എന്നിവയുൾപ്പെടെ ഏകദേശം 526 കിലോഗ്രാം ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള കള്ളക്കടത്താണ് പിടികൂടിയത്. ഇതിനൊപ്പം അഞ്ച് പാകിസ്ഥാൻ പൗരന്മാരെയും പിടികൂടി.
പിടിച്ചെടുത്ത ബോട്ട്, ജീവനക്കാർ, പിടിച്ചെടുത്ത കള്ളക്കടത്ത് വസ്തുക്കൾ എന്നിവ സംയുക്ത ചോദ്യം ചെയ്യലിനും സമഗ്രമായ മൾട്ടി-ഏജൻസി നിയമ നടപടികൾക്കുമായി സായുധ അകമ്പടിയോടെ മുംബൈയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. അതേ സമയം കോസ്റ്റ് ഗാർഡിന്റെ സമുദ്ര ആധിപത്യത്തിന് ഉദാഹരണമാണ് പ്രവർത്തന വിജയം.
115 കിലോ കൊക്കെയ്ൻ പിടികൂടി
ഈ വർഷം മെയ് മാസത്തിൽ ഇന്ത്യൻ കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് (ഐസിജി) ഗുജറാത്തിലെ ഭീകരവിരുദ്ധ സ്ക്വാഡുമായി (എടിഎസ്) ഏകോപിപ്പിച്ച് മെയ് 25 മുതൽ 26 വരെ ഗുജറാത്തിലെ മുന്ദ്ര തീരത്ത് നടത്തിയ സംയുക്ത ഇന്റലിജൻസ് അധിഷ്ഠിത ആന്റി-കള്ളക്കടത്ത് ഓപ്പറേഷനിൽ ഏകദേശം 115 കിലോഗ്രാം കൊക്കെയ്ൻ പിടിച്ചെടുത്തിരുന്നു. പിടിച്ചെടുത്ത മയക്കുമരുന്നിന്റെ അന്താരാഷ്ട്ര വിപണി മൂല്യം ഓപ്പൺ സോഴ്സ് വിലയിരുത്തലുകൾ പ്രകാരം ഏകദേശം 1150 കോടി രൂപയാണ്.