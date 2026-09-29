ന്യൂദല്ഹി: സൊഹ്റാബുദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് കൊല്ലപ്പെട്ട കേസില് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷായെ കുറ്റവിമുക്തനാക്കിയ (Discharge) സിബിഐ വിചാരണക്കോടതിയുടെ വിധി പുനപരിശോധിക്കില്ലെന്ന് സുപ്രീംകോടതി വ്യക്തമാക്കി. ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്ത്, ജസ്റ്റിസുമാരായ ജോയ്മല്യ ബാഗ്ചി, വി. മോഹന എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ചാണ് ഈ തീരുമാനം എടുത്തത്. ഈ കേസില് നേരത്തെ അമിത് ഷായെയും മറ്റ് 22 പ്രതികളെയും കുറ്റവിമുക്തരാക്കിയ ബോംബെ ഹൈക്കോടതി വിധിക്കെതിരെ സൊഹ്റാബുദ്ദീന്റെ സഹോദരൻ റുബാബുദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് നൽകിയ ഹരജിയിലാണ് സുപ്രീംകോടതിയുടെ ഈ നിരീക്ഷണം.
ഗുജರಾത്ത്, രാജസ്ഥാൻ, മധ്യപ്രദേശ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ മാർബിൾ വ്യാപാരികളെയും വ്യവസായികളെയും ലക്ഷ്യമിട്ട് പിടിച്ചുപറി സംഘങ്ങൾ നടത്തുന്നതിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്ന, അധോലോക ബന്ധമുള്ള ഒരു പിടിച്ചുപറിക്കാരനായാണ് സോഹ്റാബുദ്ദീൻ ഷെയ്ഖിനെ പോലീസും അന്വേഷണ ഏജൻസികളും വിശേഷിപ്പിച്ചത്. 2014 ഡിസംബറിലാണ് പ്രത്യേക സി.ബി.ഐ വിചാരണക്കോടതി സൊഹ്റാബുദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് കൊല്ലപ്പെട്ട കേസില് അമിത് ഷായെ കേസിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയത്. ബോംബെ ഹൈക്കോടതിയും ഈ വിധി നേരത്തെ ശരിവെച്ചിരുന്നു. 2026 മെയ് മാസത്തിലാണ് ബോംബെ ഹൈക്കോടതി അമിത് ഷായെയും മറ്റ് 22 പേരെയും വെറുതെവിട്ട വിധി ഉയര്ത്തിപ്പിടിച്ചത്. ബോംബെ ഹൈക്കോടതി വിധിക്കെതിരെ സൊഹ്റാബുദ്ദീന്റെ സഹോദരൻ റുബാബുദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് നൽകിയ അപേക്ഷ സുപ്രീംകോടതി ഇപ്പോൾ തള്ളുകയായിരുന്നു.
അമിത് ഷായെ ഒഴിവാക്കിയെങ്കിലും, കേസിലെ മറ്റ് 22 പ്രതികളെ (21 പൊലീസുകാർ ഉൾപ്പെടെ) വെറുതെവിട്ട ബോംബെ ഹൈക്കോടതി വിധിക്കെതിരെ സൊഹ്റാബുദ്ദീന്റെ സഹോദരൻ റുബാബുദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് നൽകിയ ഹരജിയിൽ സുപ്രീംകോടതി കേന്ദ്ര അന്വേഷണ ഏജൻസിയായ സി.ബി.ഐക്ക് നോട്ടീസ് അയച്ചു.
കേസിന്റെ വിചാരണ വേളയിൽ ആകെ ഉണ്ടായിരുന്ന 210 സാക്ഷികളിൽ 92 പേർ കൂട്ടത്തോടെ കൂറുമാറിയത് തികച്ചും ആശങ്കാജനകമായ കാര്യമാണെന്ന് സുപ്രീംകോടതി നിരീക്ഷിച്ചു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ കേസിൽ കൃത്യമായ വിചാരണ നടന്നോ എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താൻ സാക്ഷിമൊഴികൾ വിശദമായി പരിശോധിക്കുമെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി