ധാക്ക: വൈദ്യുതിപ്രതിസന്ധിയില് വലയുന്ന ബംഗ്ലാദേശിന്റെ ആണവനിലയം പ്രവര്ത്തിപ്പിക്കാന് വേണ്ടി ആണവഇന്ധനവുമായി വന്ന വിമാനത്തിന് അനുമതി നിഷേധിച്ച് പാകിസ്ഥാന്. ഇതോടെ ബംഗ്ലാദേശിന് വൈദ്യുതിപ്രതിസന്ധിയില് നിന്നും പുറത്തുകടക്കാനുള്ള മറ്റൊരു ശ്രമം കൂടി പാഴായി.
അദാനിയുടെ ജാര്ഖണ്ഡിലുള്ള ഗൊഡ്ഡ പവര്പ്ലാന്റില് നിന്നായിരുന്നു ബംഗ്ലാദേശിന് നല്ലൊരു ശതമാനം വൈദ്യുതി ലഭിച്ചിരുന്നത്. എന്നാല് ഗൊഡ്ഡ പവര്പ്ലാന്റില് കല്ക്കരി എത്താത്തത് മൂലം പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടായതോടെ ബംഗ്ലാദേശിലേക്കുള്ള വൈദ്യുതിവിതരണം മുടങ്ങി. ഇപ്പോള് ഗ്രാമങ്ങളില് 16 മണിക്കൂര് വരെ പവര്കട്ടാണ്. മറ്റൊന്ന് വൈദ്യുതി വാങ്ങിയ വകയില് ബംഗ്ലാദേശ് അദാനിക്ക് കൊടുത്തുതീര്ക്കേണ്ട ഭാരിച്ച കടമാണ്. ഏകദേശം 4800 കോടി രൂപയുടെ കടം ഇപ്പോള് തന്നെയുണ്ട്.
ആണവനിലയത്തില് നിന്നുള്ള ആണവോര്ജ്ജം വഴി ഇതിനെല്ലാം പരിഹാരമുണ്ടാക്കാന് ആലോചിച്ചാണ് റഷ്യ നിര്മ്മിച്ച രൂപ്പൂറിലെ ആണവനിലയം അതിവേഗം പ്രവര്ത്തിപ്പിക്കാനുള്ള നടപടിയെടുത്തത്. ഈ ആണവനിലയം പ്രവര്ത്തിപ്പിക്കാനുള്ള ആണവ ഇന്ധനവുമായി എത്തിയ റഷ്യയുടെ വിമാനത്തിന് പാകിസ്ഥാന് വ്യോമപാത തുറന്നുകൊടുക്കാന് തയ്യാറില്ലാത്തതോടെ ആ ശ്രമവും പാഴായി. റഷ്യയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ആണവോർജ്ജ കമ്പനിയായ റോസാറ്റോമാണ് രൂപൂർ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത്; ബംഗ്ലാദേശിലേക്ക് യുറേനിയം എത്തിക്കുന്നതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തവും അവർക്കാണ്.
ബംഗ്ലാദേശിന്റെ ആദ്യ ആണവ നിലയത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ യൂണിറ്റിലേക്കുള്ള ആണവ ഇന്ധനത്തിന്റെ ആദ്യ ബാച്ച് സെപ്റ്റംബർ 24-ന് എത്തേണ്ടതായിരുന്നു. കടുത്ത ഊർജ്ജ പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, തങ്ങളുടെ ആദ്യ ആണവ നിലയത്തിന്റെ വാണിജ്യപരമായ പ്രവർത്തനം എത്രയും വേഗം ആരംഭിക്കാൻ ബംഗ്ലാദേശ് ശ്രമിക്കുന്നതിനിടയിലാണ് ഈ സംഭവം നടക്കുന്നത്.
ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, പാകിസ്ഥാൻ വ്യോമപാത അനുമതി നിഷേധിച്ചത് ആണവ ഇന്ധനത്തിന്റെ വരവ് വൈകിപ്പിക്കാനും, അതുവഴി നിലയത്തിന്റെ പ്രവർത്തന സമയക്രമത്തെ ബാധിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്.
പാകിസ്ഥാൻ അനുമതി നൽകിയില്ലെന്ന് സമ്മതിച്ചെങ്കിലും, ഇസ്ലാമാബാദ് ഇതിന് കാരണങ്ങളൊന്നും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ലെന്ന് ബംഗ്ലാദേശ് ശാസ്ത്ര-സാങ്കേതിക മന്ത്രി ഫക്കീർ മഹ്ബൂബ് അനം പറഞ്ഞു. ധാക്കയിൽ ഇറങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് അസർബൈജാൻ, കസാക്കിസ്ഥാൻ, പാകിസ്ഥാൻ, ഇന്ത്യ എന്നീ രാജ്യങ്ങൾക്ക് മുകളിലൂടെയായിരുന്നു റഷ്യൻ വിമാനം പറക്കേണ്ടിയിരുന്നത്. “പാകിസ്ഥാൻ വ്യോമപാത ഉപയോഗിക്കാൻ വിമാനത്തിന് അനുമതി ലഭിച്ചില്ല. അനുമതി നിഷേധിച്ചതിന്റെ കൃത്യമായ കാരണം ഇതുവരെ അറിവായിട്ടില്ല,” മന്ത്രി എഎൻഐയോട് (ANI) പറഞ്ഞു.
ബംഗ്ലാദേശിന് രൂപൂർ ആണവനിലയം എന്തുകൊണ്ട് നിർണ്ണായകമാണ്?
പദ്മ നദിക്കരയിൽ നിർമ്മിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന രൂപൂർ ആണവ നിലയ പദ്ധതി, വിശ്വസനീയമായ വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള ബംഗ്ലാദേശിന്റെ പദ്ധതിയിലെ ഒരു പ്രധാന ഘടകമെന്ന നിലയിൽ തന്ത്രപരമായി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്.
ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വൈദ്യുതി ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന രാജ്യങ്ങളിലൊന്നാണ് ബംഗ്ലാദേശ്; ഇതിൽ ഭൂരിഭാഗവും ഇന്ത്യയിൽ നിന്നാണ് ലഭിക്കുന്നത്. ബംഗ്ലാദേശിന്റെ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് കരുത്തേകുന്ന വമ്പൻ വസ്ത്ര നിർമ്മാണശാലകളുടെ പ്രവർത്തനം നിലനിർത്തുന്നതിന് ഈ വൈദ്യുതി അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്.