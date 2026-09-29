ടോക്യോ: എഷ്യന് ഗെയിംസ് അത്ലറ്റിക്സില് ഇന്ത്യയ്ക്ക് കിട്ടാക്കനിയായ സ്വര്ണ്ണമെഡല് സ്വന്തമാക്കി പെണ്കുട്ടികളുടെ 400 മീറ്റര് റിലേ ടീം. മൂന്ന് മിനിറ്റ് 29 സെക്കന്റില് ഫിനിഷ് ചെയ്താണ് ഇന്ത്യയുടെ പെണ്കുട്ടികള് ബഹ്റൈനെ പിന്തള്ളി സ്വര്ണ്ണം സ്വന്തമാക്കിയത്.
പി.ടി. ഉഷയുടെ സ്വപ്നമായിരുന്നു. അതാണ് ഇപ്പോള് പൂവണിഞ്ഞത്. അത്ലറ്റുകള് ജപ്പാനിലെ കാലാവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് പരാതിപ്പെട്ടപ്പോള് എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലെയും അത്ലറ്റുകള്ക്ക് ഇത് ബാധകമാണെന്നായിരുന്നു പി.ടി. ഉഷ.യുടെ മറുപടി. പക്ഷെ അത്ലറ്റിക്സില് സ്വര്ണ്ണം പ്രതീക്ഷിച്ച പലരും വെള്ളിയിലേക്കും വെങ്കലത്തിലേക്കും പിന്തള്ളപ്പെട്ടപ്പോള് ഇന്ത്യയ്ക്ക് സ്വര്ണ്ണം നഷ്ടമാകുമോ എന്ന് കരുതിയതാണ്. 400 മീറ്റര് റിലേ ടീമിലെ പെണ്കുട്ടികള് സ്വര്ണ്ണം നേടി പി.ടി. ഉഷയുടെ ആ ആശങ്കയാണ് അകറ്റിയത്.
ഇന്ത്യയുടെ വിത്യ രാംരാജ്, കിരൺ പഹൽ, മച്ചേത്തിര പൂവമ്മ, പ്രാച്ചി എന്നിവരാണ് ഇന്ത്യക്ക് അവിസ്മരണീയമായ വിജയം സമ്മാനിച്ചത്. അങ്ങിനെ 2026ലെ ഏഷ്യന് ഗെയിംസില് പല ഇനങ്ങളിലും ചെറിയ വ്യത്യസത്തില് ഇന്ത്യയ്ക്ക് കൈവിട്ടുപോയ സ്വര്ണ്ണമാണ് ഇപ്പോള് 400 മീറ്റര് റിലേയില് ഇന്ത്യന് പെണ്കുട്ടികള് നേടിയത്.
ഇന്ത്യ സ്വര്ണ്ണം നേടിയപ്പോള് ബഹ്റൈന് വെള്ളിയും ചൈന വെങ്കലും നേടി. ഇന്ത്യന് റിലേ ടീമില് ആദ്യലാപ്പില് ഓടിയ കിരൺ പഹൽ മത്സരം തുടങ്ങി മൂന്നാം സ്ഥാനത്താണ് ബാറ്റൺ കൈമാറിയത്. തുടർന്ന് പൂവമ്മ മികച്ച പ്രകടനത്തിലൂടെ ഇന്ത്യയെ മുന്നിലെത്തിച്ചു; പ്രാചി ആ മുൻതൂക്കം നിലനിർത്തുകയും ചെയ്തു. അവസാന ഘട്ടത്തിൽ (ആങ്കർ ലെഗ്) ബാറ്റൺ ഏറ്റെടുത്ത രാംരാജ്, ബഹ്റൈന്റെ സാൽവ ഈദ് നസ്റിനെ പിന്നിലാക്കി ഇന്ത്യയ്ക്ക് സ്വർണം ഉറപ്പിച്ചു.