കൊച്ചി: വിദേശ ജോലി വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് പണം തട്ടിപ്പ് നടത്തിയ കേസിലെ പ്രതി പാര്വതി മായയ്ക്ക് ജാമ്യം. രണ്ട് കേസുകളില് എറണാകുളം മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി ഉപാധികളോടെ ജാമ്യം അനുവദിച്ചു. വര്ഷങ്ങളായി പണം നല്കി ജോലിയ്ക്കായി കാത്തിരുന്നവരടക്കം ഇവര്ക്കെതിരെ പരാതിയുമായി രംഗത്തെത്തി.
നല്കിയ പണം തിരികെ വേണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് വിദ്യാര്ഥികളടക്കം പാര്വതി മായയുടെ ‘ആംസ്റ്റര്’ ഓവര്സീസ് സ്ഥാപനത്തിലെത്തി പ്രതിഷേധിച്ചെങ്കിലും ഭീഷണിപ്പെടുത്തന്ന സാഹചര്യമടക്കം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അര്മേനിയയിലും പോളണ്ടിലും ജോലി വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് പണം തട്ടിയെന്നാണ് പരാതി.
ജോലി വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് ഏകദേശം പത്ത് ലക്ഷം രൂപ തട്ടിയെടുത്തെന്നാണ് എഫ്ഐആറില് പറയുന്നത്. പാലാരിവട്ടം പൊലീസ് സ്റ്റേഷനില് രജിസ്റ്റര് ചെയ്ത രണ്ട് കേസുകളില് പാര്വതി മായയാണ് ഒന്നാം പ്രതി.