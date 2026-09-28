ന്യൂഡൽഹി : മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാറിന് ഭാരതരത്ന നൽകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഡൽഹിയിൽ പ്രകടനം . പ്രതിപക്ഷപാർട്ടികൾ ഗ്യാനേഷിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് രംഗത്തെത്തിയതിന് പിന്നാലെയാണ് ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനെയും, തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനെയും പിന്തുണച്ച് ഗ്ലോബൽ വൈശ്യ ഫെഡറേഷൻ, യുണൈറ്റഡ് ഹിന്ദു ഫ്രണ്ട്, മറ്റ് ദേശീയ സംഘടനകൾ എന്നിവ മന്ദിർ മാർഗിലെ ഹിന്ദു മഹാസഭ കെട്ടിടത്തിന് മുന്നിൽ പ്രകടനം നടത്തിയത് . രാഷ്ട്രപതി, പ്രധാനമന്ത്രി, ആഭ്യന്തരമന്ത്രി എന്നിവർക്ക് നിവേദനവും സമർപ്പിച്ചു.
വർഷങ്ങളായി നിയമവിരുദ്ധമായി താമസിച്ചിരുന്ന ബംഗ്ലാദേശി , റോഹിംഗ്യകളെ ഒഴിവാക്കിയതിലൂടെ മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വലിയ സേവനമാണ് ചെയ്തതെന്ന് സംഘടനയുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രസിഡന്റ് ജയ് ഭഗവാൻ ഗോയൽ പറഞ്ഞു. എസ്.ഐ.ആർ വഴി അവരെ വോട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അദ്ദേഹം ചെയ്ത സേവനം അതുല്യമാണ്.
അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗ്യാനേഷ് കുമാർ ഭാരതരത്ന അർഹിക്കുന്നു . തുടർച്ചയായ തോൽവികൾ ഏറ്റുവാങ്ങിയ രാഹുൽ, അഖിലേഷ്, മമത, തേജസ്വി യാദവ് തുടങ്ങിയ പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കൾ, എസ്ഐആർ വഴി ബംഗ്ലാദേശികളുടെയും റോഹിംഗ്യകളുടെയും വോട്ടുകൾ വെട്ടിക്കുറച്ചതിന് ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നു. ജനങ്ങൾ തോൽപ്പിച്ചതിന് ഗ്യാനേഷിനെ ബലിയാടാക്കാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്നും ജയ് ഭഗവാൻ ഗോയൽ പറഞ്ഞു .