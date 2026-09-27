തിരുവനന്തപുരം: ശുഭ്മാന് ഗില്ലും വിരാട് കോഹ്ലിയും അടിച്ചുകയറിയപ്പോള് കാര്യവട്ടം ഏകദിനത്തില് ഇന്ത്യയ്ക്ക് തകര്പ്പന് ജയം.എട്ടുവിക്കറ്റിനാണ് ഇന്ത്യ വെസ്റ്റ് ഇന്ഡീസിനെ തറപറ്റിച്ചത്.
296 റണ്സ് വിജയലക്ഷ്യവുമായി ബാറ്റ് ചെയ്ത് ഇന്ത്യ 41.4 ഓവറില് രണ്ട് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തില് ലക്ഷ്യം കണ്ടു. നായകന് ശുഭ്മാന് ഗില് 110 റണ്സെടുത്തപ്പോള് കോഹ്ലി പുറത്താകാതെ 139 റണ്സ് നേടി.
ഇന്ത്യയ്ക്കായി രോഹിത് ശര്മയും ശുഭ്മാന് ഗില്ലും മികച്ച തുടക്കം നല്കി. എട്ടാം ഓവറില് അമ്പത് കടത്തിയ ഇരുവരും പത്തോവറില് ടീമിനെ 70 റണ്സിലെത്തിച്ചു.12-ാം ഓവറില് 32 റണ്സെടുത്ത രോഹിത് ശര്മ പുറത്തായി.എന്നാല് രണ്ടാം വിക്കറ്റില് വിരാട് കോഹ്ലിയും ശുഭ്മാന് ഗില്ലും വിന്ഡീസ് സ്കോര് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടു പോയി. 16 ഓവര് ആയപ്പോള് ഒരു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തില് 100 റണ്സെടുത്തു ഇന്ത്യ.25 ഓവറായപ്പോഴേക്കും 158-1 എന്ന നിലയിലായി ഇന്ത്യ.
31-ാം ഓവറില് ശുഭ്മാന് ഗില് സെഞ്ച്വറി നേടി. 96 പന്തിലാണ് താരം ശതകം തികച്ചത്.
തുടര്ന്ന് മൂന്നാം വിക്കറ്റില് ഋതുരാജ് ഗെയ്ക്വാദിനെ കൂട്ടുപിടിച്ച് കോഹ്ലി കസറി. 74 പന്തില് താരം സെഞ്ച്വറി നേടി. ഏകദിന ക്രിക്കറ്റിലെ കോഹ്ലിയുടെ 55-ാം സെഞ്ച്വറിയാണിത്. 41.4 ഓവറില് ഇന്ത്യ ജയത്തിലെത്തി. കോഹ്ലി 88 പന്തില് നിന്നാണ് 139 റണ്സെടുത്തത്.
ആദ്യം ബാറ്റുചെയ്ത വിന്ഡീസ് നിശ്ചിത 50 ഓവറില് ഏഴ് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തില് 295 റണ്സാണെടുത്തത്. വിന്ഡീസ് ഓപ്പണര് ജസ്റ്റിന് ഗ്രീവ്സ് 108 പന്തില് 101 റണ്സ് നേടി. ഇന്ത്യക്കായി കുല്ദീപ് യാദവ് നാലുവിക്കറ്റെടുത്തു.
ടോസ് നേടിയ ഇന്ത്യ, വിന്ഡീസിനെ ബാറ്റിംഗിനയച്ചു. ഓപ്പണര്മാരായ ജോണ് കാംപ്ബെല്ലും ജസ്റ്റിന് ഗ്രീവ്സും ചേര്ന്ന് ആദ്യ വിക്കറ്റില് സെഞ്ച്വറി കൂട്ടുകെട്ടാണ് പടുത്തുയര്ത്തിയത്. സ്കോര് 135 ല് നില്ക്കേ കാംപ്ബെല്(62) പുറത്തായി.പിന്നീടിറങ്ങിയ കാസി കാര്ട്ടി(13), ഷായ് ഹോപ്(12) എന്നിവര് പെട്ടെന്ന് പുറത്തായി.
ജുവല് ആന്ഡ്രൂ ഗോള്ഡന് ഡക്കായി മടങ്ങിയതോടെ വിന്ഡീസ് 35.4 ഓവറില് 198-5 എന്ന നിലയിലായി. ആറാം വിക്കറ്റില് റോസ്റ്റണ് ചേസും അമിര് ജാങ്കൂവും ചേര്ന്നാണ് ടീം സ്കോര് 250 കടത്ത്യത്. അമിര് 58 റണ്സുമായി പുറത്താകാതെ നിന്നു.