ഹൈദരാബാദ് : തെലുങ്ക് നടന് രവി തേജയെ നായകനാക്കി ശിവ നിർവാണ ഒരുക്കുന്ന ‘ഇരുമുടി’ 200 കോടിക്ക് മുകളില് ആണ് നേടിയത്. രവി തേജയുടെ അഭിനയജീവിതത്തില് ഏറ്റവും കൂടുതല് പണം നേടിക്കൊടുത്ത സിനിമയാണ് ഇത്.
ശബരിമലയുടെ പശ്ചാത്തലത്തില് ഒരുക്കിയ സിനിമ അയ്യപ്പഭക്തരായ തെലുങ്കര്ക്കിടയില് വലിയ ഹിറ്രായി മാറുകയായിരുന്നു. തിയേറ്ററില് മികച്ച പ്രേക്ഷക പ്രതികരണം നേടിയ ചിത്രം ആഗോള കളക്ഷനില് 200 കോടിക്ക് മുകളിലാണ് ചിത്രം നേടിയത്.
രവി തേജയുടെ കരിയറിലെ 77-ാമത് ചിത്രമാണ് ഇരുമുടി. മൈത്രി മൂവി മേക്കേഴ്സ് ആണ് ചിത്രം നിർമിക്കുന്നത്. ചുരുങ്ങിയ ദിവസങ്ങള് കൊണ്ട് ആഗോള ബോക്സ് ഓഫീസ് കളക്ഷനാണ് 180 കോടി നേട്ടമാണ് ചിത്രം സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ആഴത്തിലുള്ള ആത്മീയ പ്രാധാന്യം വിളിച്ചോതുന്ന രീതിയിലാണ് ചിത്രത്തിന് ‘ഇരുമുടി’ എന്ന ശക്തമായ പേര് നല്കിയിരിക്കുന്നത്.
അയ്യപ്പഭക്തിയാണ് സിനിമയുടെ പ്രമേയം. വിശ്വാസം ഏവരേയും മുന്നോട്ട് നയിക്കട്ടെയെന്നാണ് വിജയം നേടിയ ശേഷം രവി തേജ പറയുന്നത്. പരമ്പരാഗത അയ്യപ്പസ്വാമിവേഷം ധരിച്ച്, ശക്തമായ ആത്മീയ അവതാരത്തിലാണ് രവി തേജയെ ഫസ്റ്റ് ലുക്കിലൂടെ അവതരിച്ചത്. ഒരു പെണ്കുട്ടിയെ കൈകളില് ഏന്തുന്ന രവി തേജ കഥാപാത്രം, ഒരച്ഛൻ- മകള് ബന്ധത്തിന്റെ കഥയും കൂടി പറയുന്നു. ചില കഥകള് ജീവിതത്തിലെ ശരിയായ നിമിഷത്തില് നമ്മളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നുവെന്നും രവി തേജ.
ഇപ്പോഴിതാ ചിത്രത്തിന്റെ ഒടിടി സ്ട്രീമിങ്ങ് ആരംഭിക്കാന് പോവുകയാണ്. സെപ്റ്റംബർ 18 മുതല് ചിത്രം ഒടിടി സ്ട്രീമിംഗ് ആരംഭിക്കും. നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിലൂടെയാണ് ചിത്രം സ്ട്രീം ചെയ്യുന്നത്. സായ് കുമാർ, അജയ് ഘോഷ്, രമേഷ് ഇന്ദിര, സ്വാസിക, മീസാല ലക്ഷ്മണ്, രാജ്കുമാർ കാസിറെഡ്ഡി, രമണ ഭാർഗവ്, കിഷോർ കാഞ്ചേരപാലെം, കാർത്തിക് അഡുസുമല്ലി, മഹേഷ് എന്നിവരാണ് ചിത്രത്തിലെ മറ്റു അഭിനേതാക്കള്. കഥ, തിരക്കഥ, സംഭാഷണം, സംവിധാനം: ശിവ നിർവാണ സംഗീതം: ജി.വി. പ്രകാശ് കുമാർ, ഛായാഗ്രഹണം: വിഷ്ണു ശർമ,