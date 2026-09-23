ചെന്നൈ: ചെക്ക് തട്ടിപ്പും സ്വത്ത് തർക്കവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സഹോദരിയും നടിയുമായ രാധ തനിക്കെതിരെ നൽകിയ പരാതികൾ നിഷേധിച്ച് നടി അംബിക വാർത്താസമ്മേളനം നടത്തി. താൻ ബാങ്കിൽ നൽകിയ അഞ്ച് ചെക്കുകളും സഹോദരി രാധ സ്വയം ഒപ്പിട്ടു നൽകിയതാണെന്നും അവ ആരും മോഷ്ടിച്ചതല്ലെന്നും അംബിക മാധ്യമങ്ങളോട് വ്യക്തമാക്കി.
ഒരാൾക്ക് സ്വന്തം കൈപ്പടയിൽ ചെക്ക് എഴുതി നൽകിയ ശേഷം അത് മോഷ്ടിച്ചതാണെന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ലെന്ന് അംബിക പ്രതികരിച്ചു. ചെക്ക് കാണാതെ പോയെന്ന് രാധ വെറുതെ പറയുകയാണെന്നും അവർ ആരോപിച്ചു. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സൂക്ഷ്മതയോടെ ചെയ്യുന്ന സഹോദരി ഒപ്പിട്ട ചെക്ക് അലക്ഷ്യമായി കളഞ്ഞുവെന്ന് പറയുന്നത് വിശ്വിസിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെന്നും അംബികയും സഹോദരനും പറഞ്ഞു. കുടുംബ ബിസിനസിന്റെ ഭാഗമായിരുന്ന ചെന്നൈയിലെ എ.ആർ.എസ് ഗാർഡൻ (ARS Garden) എന്ന പേരിലുള്ള ബോർഡ് മാറ്റി ആർ.ആർ ഗാർഡൻ എന്നാക്കിയതിൽ തനിക്ക് വലിയ വിഷമമുണ്ടായെന്ന് അംബിക പറഞ്ഞു. ഈ വസ്തു തമിഴ് സിനിമ വ്യവസായവുമായി ഏറെ ബന്ധമുള്ള ഒന്നാണ്. എആർഎസ് ഗാർഡനിൽനിന്ന് തന്റെ പേരിന്റെ അക്ഷരം മാറ്റിയത് തന്നെ അറിയിച്ചിട്ടില്ലെന്നും അംബിക വികാരീധീതയായി.
‘ഹാൻഡ് ബാഗിന്റെ സിപിൽ പോലും ലോക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നയാളാണ് എന്റെ സഹോദരി. ഉറങ്ങുമ്പോഴാണെങ്കിൽ ഹാൻഡ് ബാഗ് കബോർഡിനുള്ളിൽവച്ച് നമ്പർ ലോക്ക് ചെയ്താണ് സൂക്ഷിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയൊരാൾ ഒപ്പിട്ട ചെക്ക് എന്റെ വീട്ടിൽ മറന്നുവച്ചെന്ന് പറയുന്ന കാര്യം വിശ്വസിക്കാനാകുന്നില്ല’- അംബിക പറഞ്ഞു. സ്വത്തുക്കളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തങ്ങൾക്കിടെയിൽ നേരത്തെയും തർക്കങ്ങൾ നിലനിന്നിരുന്നതായും അംബിക തുറന്നുപറഞ്ഞു. കുടുംബത്തിനകത്ത് തീർക്കേണ്ടിയിരുന്ന ഒരു വിഷയത്തെ രാധ പരസ്യമാക്കിയതിലും നാടകീയത സൃഷ്ടിച്ചതിലും തനിക്ക് കടുത്ത വിയോജിപ്പുണ്ടെന്ന് അംബിക വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
തന്റെ പേരിലുള്ള സ്വർണം കൈക്കാലാക്കി വച്ചിരിക്കുകയാണെന്നും അതേക്കുറിച്ച് ചോദിക്കുമ്പോൾ സഹോദരിയുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് കൃത്യമായ മറുപടി ലഭിക്കാറില്ലെന്നും അംബിക ആരോപിച്ചു. എന്റെ സഹോദരിക്ക് സ്വർണത്തോട് വല്ലാത്ത ഇഷ്ടമാണ്. ചേച്ചിമാരുടെയോ അമ്മയുടെ സ്വർണം എടുക്കുന്നത് പോട്ടെയെന്ന് വയ്ക്കാം. എന്നാലും സ്വർണം എന്റെ സഹോദരിക്കൊരു ബലഹീനതയാണ്. എനിക്ക് അവകാശപ്പെട്ട ധാരാളം സ്വർണം അവളുടെ കൈവശമുണ്ട്. അതേപ്പറ്റി ചേദിക്കുമ്പോൾ മറുപടിയില്ല. സംസാരിക്കാമെന്ന് കരുതിയാൽ ഫോൺ എടുക്കില്ല.
അമ്മ മരിക്കുന്നതിന് മുൻപുതന്നെ മക്കളുടെ സ്വത്ത് വിഹിതം സംബന്ധിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ തീർപ്പാക്കിയിരുന്നു. അമ്മയുടെ മരണത്തിന് ശേഷമായാലും എല്ലാ വിഷയങ്ങളും സംസാരിച്ച് തീരുമാനം എടുത്തിരുന്നു. എന്നാൽ, നമ്മളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഒരുരീതിയിലും വീട്ടിൽചെന്ന ശേഷം മറ്റൊരു രീതിയിലുമാണ് സഹോദരി സംസാരിക്കുന്നത്’- അംബിക പറഞ്ഞു.