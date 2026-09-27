പാലി, (മഹാരാഷ്ട്ര): മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണര് ഗ്യാനേഷ് കുമാറിന്റെ രാജി CJP നിരന്തരം ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഉചിതമല്ലെന്നും നിരന്തരമായി മന്ത്രിമാരുടെയും പദവികളില് ഇരിക്കുന്നവരുടെയും രാജി ആവശ്യപ്പെടുന്നത് നല്ല രീതിയില്ലെന്നും കേന്ദ്രമന്ത്രി രാംദാസ് അതാവലെ
“CJP-യുടെ കാര്യത്തിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് അഭിജീത് ദിപ്കെ വളരെ സജീവമാണ്… ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചാ വിഷയത്തിൽ അദ്ദേഹം നയിച്ച പ്രക്ഷോഭം വളരെ ശക്തവും വിജയകരവുമായിരുന്നു. ധർമേന്ദ്ര പ്രധാൻ രാജിവയ്ക്കണമെന്ന ആവശ്യം സർക്കാർ അംഗീകരിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ, ജ്ഞാനേഷ് കുമാറിനെപ്പോലെയുള്ളവരുടെ രാജി CJP നിരന്തരം ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഉചിതമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല.” – രാംദാസ് അതാവലെ പറഞ്ഞു.
“രാജി ആവശ്യപ്പെടുന്നതുപോലെയുള്ള നിലപാട് നിരന്തരം സ്വീകരിക്കാൻ അവർക്ക് തീർച്ചയായും അവകാശമുണ്ട്. പക്ഷെ നിരന്തരം രാജി ആവശ്യപ്പെടുന്നത് നല്ല രീതിയല്ല… അത്തരം ആവശ്യങ്ങൾ തുടർച്ചയായി ഉന്നയിക്കരുത്. നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് പരിഹരിക്കപ്പെടേണ്ട മറ്റ് പല പ്രശ്നങ്ങളുമുണ്ട്, അവയിലായിരിക്കണം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ടത്…”- രാംദാസ് അതാവലെ പറയുന്നു