മോസ്കോ: ആഗോള ഉപരോധങ്ങൾക്കിടയിലും 2025 ൽ ഗണ്യമായ അളവിൽ ആയുധങ്ങൾ കയറ്റുമതി ചെയ്തുകൊണ്ട് റഷ്യ പുതിയ റെക്കോർഡ് സ്ഥാപിച്ചു. 2025 ൽ ലോകത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ ആയുധ കയറ്റുമതിക്കാരായി അവർ ഉയർന്നുവന്നു. 2025 ൽ സൈനിക കയറ്റുമതിയിൽ നിന്ന് 15 ബില്യൺ ഡോളർ വരുമാനം റഷ്യ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.
ഉക്രെയ്ൻ യുദ്ധസമയത്ത് പോലും റഷ്യയുടെ പ്രതിരോധ വ്യവസായം വിദേശ ഉപഭോക്താക്കളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുക മാത്രമല്ല, സ്വന്തം സൈന്യത്തിന് വലിയ അളവിൽ ആയുധങ്ങൾ എത്തിക്കുകയും ചെയ്തുവെന്ന് ഇത് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു.
റഷ്യൻ ആയുധ കയറ്റുമതിയെക്കുറിച്ച് CAWAT എന്താണ് പറഞ്ഞത് ?
2025-ൽ തിരിച്ചറിഞ്ഞ വാണിജ്യ ആയുധ കയറ്റുമതിയുടെ 12.55 ശതമാനം വിഹിതം റഷ്യയ്ക്ക് നൽകുന്നതായി സെന്റർ ഫോർ അനാലിസിസ് ഓഫ് ദി വേൾഡ് ആംസ് ട്രേഡ് (CAWAT) പറയുന്നു. ഈ വിഹിതം അമേരിക്കയേക്കാൾ കുറവാണ്, എന്നാൽ യൂറോപ്പിലെയും ഏഷ്യയിലെയും മുൻനിര ആയുധ കയറ്റുമതിക്കാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മറ്റ് രാജ്യങ്ങളെക്കാൾ മുന്നിലാണ്. 2025-ൽ റഷ്യ 30-ലധികം രാജ്യങ്ങൾക്ക് സൈനിക ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ (ആയുധങ്ങൾ, പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ) വിതരണം ചെയ്തതായും സൈനിക-സാങ്കേതിക സഹകരണത്തിൽ നിന്ന് 15 ബില്യൺ ഡോളറിലധികം വിദേശനാണ്യ വരുമാനം നേടിയതായും പ്രസിഡന്റ് വ്ളാഡിമിർ പുടിൻ 2026 ജനുവരി 30-ന് പ്രസ്താവിച്ചു.
റഷ്യയുടെ പ്രധാന ആയുധ കയറ്റുമതി
റഷ്യ പ്രധാനമായും യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ, ടാങ്കുകൾ, വ്യോമ പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങൾ, അന്തർവാഹിനികൾ, മിസൈലുകൾ എന്നിവ കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്നു. റഷ്യയുടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്ന യുദ്ധവിമാനങ്ങളിൽ സുഖോയ് എസ് യു -35, എസ് യു -30, മിഗ് -35, എസ് യു -57 എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു.
റഷ്യയുടെ ഏറ്റവും വലിയ കയറ്റുമതി ടി -90, ടി -72 ടാങ്കുകളാണ്. എസ് -400 ട്രയംഫ്, എസ് -300, പാന്റ്സിർ എസ് -1, ബുകെ മിസൈൽ സംവിധാനങ്ങൾ, ടോർ മിസൈൽ സംവിധാനങ്ങൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ നിരവധി വ്യോമ പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങളും റഷ്യ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് കയറ്റുമതി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
റഷ്യൻ ആയുധങ്ങൾ വാങ്ങുന്ന പ്രധാന രാജ്യങ്ങൾ
SIPRI റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച്, റഷ്യയുടെ പ്രധാന ആയുധ സ്വീകർത്താക്കൾ (വാങ്ങുന്നവർ) ഇന്ത്യ, ചൈന, ബെലാറസ് എന്നിവയാണ്. റഷ്യയുടെ മൊത്തം ആയുധ കയറ്റുമതിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പങ്ക് ഇന്ത്യയുടേതാണ്, 48%. റഷ്യയുടെ മൊത്തം ആയുധ കയറ്റുമതിയുടെ 13% ചൈന വാങ്ങി. ചൈനയുടേതിന് തുല്യമായ അളവിൽ റഷ്യ ബെലാറസിലേക്കും കയറ്റുമതി ചെയ്തു. ഉക്രെയ്ൻ യുദ്ധവും പാശ്ചാത്യ ഉപരോധങ്ങളും കാരണം റഷ്യയുടെ ആഗോള ആയുധ കയറ്റുമതി സമീപ വർഷങ്ങളിൽ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, ആഗോളതലത്തിൽ റഷ്യ ഇപ്പോഴും രണ്ടാമത്തെ വലിയ കയറ്റുമതിക്കാരാണ്