തിരുവനന്തപുരം:: ഇന്ത്യന് സിനിമയില് തന്നെ അവഗണിക്കാനാവാത്ത സാന്നിധ്യമായി തുടര്ച്ചയായ പ്രകടനങ്ങളിലൂടെ നടി ഉര്വ്വശി മാറുകയാണ്. ആ മാറ്റം മനോജ് കെ. ജയന്റെ വാക്കുകളിലും നിഴലിച്ചതോടെ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില് ഈ വാര്ത്ത ശ്രദ്ധേയമായി.
ഒരു കാലത്ത് ഉര്വ്വശി-മനോജ് കെ ജയന് ദമ്പതികളുടെ മകളായ കുഞ്ഞാറ്റയെ എന്റെ മകള് എന്നാണ് മനോജ് കെ ജയന് വിളിച്ചിരുന്നത്. എന്നാല് ഇപ്പോള് സംസാരിക്കുമ്പോഴെല്ലാം ഇപ്പോള് ‘എന്റെ മകൾ’ എന്നതിന് പകരം ‘ഞങ്ങളുടെ മകൾ’ എന്ന് പറയുകയാണ് മനോജ് കെ ജയന്. കുഞ്ഞാറ്റയ്ക്കൊപ്പമുള്ള മനോജ് കെ ജയന്റെ ഒരു പഴയ വീഡിയോയാണ് ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വീണ്ടും ചർച്ചയാകുന്നത്.
വീഡിയോയ്ക്കിടെ മകളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കൽ ‘എന്റെ മകൾ’ എന്ന് പറഞ്ഞ മനോജ് കെ ജയൻ, ഉടൻ തന്നെ അത് തിരുത്തി ‘അല്ല, ഞങ്ങളുടെ മകൾ’ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ശ്രദ്ധേയമായത്.
വിവാഹമോചിതരായെങ്കിലും മകളുടെ അമ്മ എന്ന നിലയിലുള്ള വ്യക്തിയുടെ സ്ഥാനത്തെ അദ്ദേഹം ബഹുമാനിക്കുന്നതിന്റെ ഉദാഹരണമായാണ് പലരും ഈ വാക്കുകളെ കാണുന്നത്. ഒരു ബന്ധത്തിൽ അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടായാലും, ആ വ്യക്തിയുടെ അഭാവത്തിലും അവരെ ബഹുമാനത്തോടെ പരാമർശിക്കാൻ കഴിയുന്നത് വലിയൊരു വ്യക്തിഗുണമാണെന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. മാതാപിതാക്കൾ വേർപിരിഞ്ഞാലും മക്കളുടെ കാര്യത്തിൽ പരസ്പര ബഹുമാനം നിലനിർത്തേണ്ടതിന്റെ മനോഹരമായൊരു സന്ദേശമായും മനോജ് കെ ജയന്റെ ഈ വാക്കുകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെടുന്നു.