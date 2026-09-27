ന്യൂദല്ഹി :ഭീകരവാദത്തോടുള്ള ഇന്ത്യയുടെ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത നയത്തിന്റെ ധീരമായ ഉദാഹരണങ്ങളാണ് 2016-ലെ സര്ജിക്കല് സ്ട്രൈക്ക്, 2019-ലെ ബാലാക്കോട്ട് വ്യോമാക്രമണം, 2025-ലെ ‘ഓപ്പറേഷന് സിന്ദൂര്’ എന്നിവയെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. ആകാശവാണിയിലെ ‘മന് കി ബാത്ത്’ പരിപാടിയിലൂടെ രാജ്യത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
2016-ല് പാകിസ്ഥാനിലെ ഭീകരവാദികളുടെ താവളങ്ങള്ക്കുനേരെ ഇന്ത്യന് സൈന്യം നടത്തിയ സര്ജിക്കല് സ്ട്രൈക്ക്, ഭീകരവാദ വിരുദ്ധ നയത്തിലെ ഇന്ത്യയുടെ പുതിയ സമീപനം ലോകത്തിന് കാണിച്ചുകൊടുത്തുവെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അതിര്ത്തി കടന്നുള്ള ആ സര്ജിക്കല് സ്ട്രൈക്കിന്റെ പത്താം വാര്ഷികം തിങ്കളാഴ്ച രാജ്യം ആചരിക്കുമെന്ന് മോദി അറിയിച്ചു.
2027-ലെ സെന്സസിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കവേ, എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലും പുരോഗമിക്കുന്ന ഈ നടപടിയുടെ ആദ്യ ഘട്ടം പൂര്ത്തിയാകാറായെന്ന് മോദി പറഞ്ഞു. ഇതുവരെ 32 കോടിയിലധികം കുടുംബങ്ങളില് നിന്നുള്ള വിവരങ്ങള് രേഖപ്പെടുത്തിക്കഴിഞ്ഞു. ഈ ഉദ്യമത്തില് പങ്കുചേരാനും ‘സ്വയം വിവരങ്ങള് രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള സൗകര്യം’ (self-enumeration facility) പ്രയോജനപ്പെടുത്താനും അദ്ദേഹം ജനങ്ങളോട് അഭ്യര്ത്ഥിച്ചു.
ഒക്ടോബര് 2-ന് രാഷ്ട്രപിതാവ് മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ ജന്മവാര്ഷികം വരുന്നതിന് മുന്നോടിയായി ശുചിത്വ യജ്ഞങ്ങളില് കൂടുതല് ജനപങ്കാളിത്തം ഉണ്ടാകണമെന്ന് മോദി ആഹ്വാനം ചെയ്തു. രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള ശുചിത്വ സംരംഭങ്ങളുടെ ഉദാഹരണങ്ങളും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
‘നശാ മുക്ത് യുവ അഭിയാന്’ (ലഹരിമുക്ത യുവജന മുന്നേറ്റം) പദ്ധതിക്ക് കീഴില് ലക്ഷക്കണക്കിന് യുവാക്കള് ലഹരിയില് നിന്ന് അകന്നുനില്ക്കാന് പ്രതിജ്ഞയെടുത്തതായി പ്രധാനമന്ത്രി മോദി പറഞ്ഞു. ലഹരിമുക്ത യുവതലമുറയെ കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിനായി കൂട്ടായ പരിശ്രമങ്ങള് വേണമെന്ന് അദ്ദേഹം ആഹ്വാനം ചെയ്തു; ഒപ്പം, 100 ആഴ്ച നീണ്ടുനില്ക്കുന്ന ഈ പ്രചാരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ആരോഗ്യ പരിശോധനകളും ധ്യാന ക്യാമ്പുകളും സംഘടിപ്പിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.
‘ഒരു ജില്ല, ഒരു ഉല്പ്പന്നം’ (One District, One Product) പദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ച പ്രധാനമന്ത്രി ഉത്തര്പ്രദേശിലെ പ്രതാപ്ഗഢില് നെല്ലിക്ക കര്ഷകര്ക്കും സംരംഭകര്ക്കും ഇത് പുതിയ അവസരങ്ങള് സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അവിടെ നൂറോളം സംസ്കരണ യൂണിറ്റുകള് ഇപ്പോള് പ്രവര്ത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്നും സ്ത്രീകളുടെ സ്വയം സഹായ സംഘങ്ങള് ഇതില് പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. പ്രാദേശിക ഉല്പ്പന്നങ്ങളെ ദേശീയ-ആഗോള വിപണികളിലെത്തിക്കുകയാണ് ഈ പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യമെന്നും, വരാനിരിക്കുന്ന ഉത്സവ സീസണില് ‘വോക്കല് ഫോര് ലോക്കല്’ (പ്രാദേശിക ഉല്പ്പന്നങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക) എന്ന സന്ദേശം പ്രചരിപ്പിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ജനങ്ങളോട് അഭ്യര്ത്ഥിച്ചു.