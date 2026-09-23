പറവൂര്: സംസ്ഥാനത്ത് ജല് ജീവന് മിഷന് ആരംഭിച്ച് ആറു വര്ഷം പിന്നിടുമ്പോഴും ലക്ഷ്യം പൂര്ണമായും കൈവരിക്കാനായില്ല. 2026 സപ്തംബര് 20ലെ കേന്ദ്ര ജല് ജീവന് മിഷന്റെ ഔദ്യോഗിക കണക്കുപ്രകാരം സംസ്ഥാനത്തെ 70.76 ലക്ഷം ഗ്രാമീണ കുടുംബങ്ങളില് 50.08 ലക്ഷം കുടുംബങ്ങള്ക്ക് മാത്രമാണ് ഫങ്ഷണല് ഹൗസ്ഹോള്ഡ് ടാപ്പ് കണക്ഷന് ലഭിച്ചത്. 20.68 ലക്ഷം കുടുംബങ്ങള് ഇപ്പോഴും പദ്ധതിയുടെ പൂര്ണ കണക്ഷന് പരിധിക്ക് പുറത്താണ്.
സംസ്ഥാനത്തെ ഗ്രാമീണ കുടുംബങ്ങളുടെ ഏകദേശം 70.8 ശതമാനത്തിനാണ് നിലവില് ഫങ്ഷണല് ഹൗസ്ഹോള്ഡ് ടാപ്പ് കണക്ഷനുള്ളത്. ശേഷിക്കുന്ന 29.2 ശതമാനം കുടുംബങ്ങള്ക്ക് കണക്ഷന് നല്കാനുള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങള് പൂര്ത്തിയാകാനുണ്ട്. കേന്ദ്രസര്ക്കാര് 2019ല് പ്രഖ്യാപിച്ച ജല് ജീവന് മിഷന്റെ ഭാഗമായി കേരളത്തില് സംസ്ഥാനതല നിര്മാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്ക് 2020 ഒക്ടോബര് 8നാണ് തുടക്കമായത്.
കണക്ഷന് നല്കുന്നതിനായി പൈപ്പ് ലൈന്, ജലസംഭരണി, ശുദ്ധീകരണശാല, പമ്പിങ് സംവിധാനങ്ങള് തുടങ്ങിയ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെ നിര്മാണവും പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാണ്. എന്നാല് കേരള വാട്ടര് അതോറിറ്റിയുടെ പ്രോജക്ട് മോണിറ്ററിങ് സിസ്റ്റത്തിലെ ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങള് പ്രകാരം നിരവധി പദ്ധതികള് ഇപ്പോഴും നിര്മാണ ഘട്ടത്തിലാണ്.
ജല് ജീവന് മിഷന്റെ ലക്ഷ്യം ഗ്രാമീണ കുടുംബങ്ങള്ക്ക് പ്രവര്ത്തനക്ഷമമായ ഗാര്ഹിക ടാപ്പ് കണക്ഷന് വഴി സുരക്ഷിതമായ കുടിവെള്ളം ലഭ്യമാക്കുകയാണ്. അതിനാല് കണക്ഷന് നല്കിയ കുടുംബങ്ങളുടെ എണ്ണം മാത്രം അടിസ്ഥാനമാക്കി വീടുകളിലെത്തുന്ന ജലത്തിന്റെ തുടര്ച്ചയും ഗുണനിലവാരവും ഉറപ്പായെന്ന് പറയാനാകില്ല. പദ്ധതിയുടെ യഥാര്ത്ഥ നേട്ടം വിലയിരുത്താന് കണക്ഷനുകള്ക്കൊപ്പം സ്ഥിരമായ ജലവിതരണം, ജലത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരം, പദ്ധതികളുടെ പൂര്ത്തീകരണം എന്നിവയും പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
2020 ഏപ്രില് ഒന്നിലെ കണക്കുപ്രകാരം സംസ്ഥാനത്തെ ഗ്രാമീണ കുടുംബങ്ങളില് 17.50 ലക്ഷം കുടുംബങ്ങള്ക്കായിരുന്നു നേരത്തെ ടാപ്പ് കണക്ഷനുണ്ടായിരുന്നത്. ജല് ജീവന് മിഷന്റെ ഭാഗമായി ശേഷിച്ച കുടുംബങ്ങള്ക്ക് കണക്ഷന് നല്കുകയായിരുന്നു ലക്ഷ്യം. ആറു വര്ഷത്തിനുശേഷവും 20.68 ലക്ഷം കുടുംബങ്ങള് പദ്ധതിയുടെ കണക്ഷന് പരിധിയില് എത്താത്തത് പദ്ധതി പൂര്ത്തീകരണത്തിലെ കാലതാമസം വ്യക്തമാക്കുന്നതാണ്.