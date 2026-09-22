കൊച്ചി: യുഡിഎഫ് സര്ക്കാരിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ഇസ്ലാമിക മതമൗലികവാദികളുടെ സമ്മര്ദ്ദത്തെ തുടര്ന്ന് സംസ്ഥാനത്തെ സാംസ്കാരിക സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഭരണസമിതികള് പുനസംഘടിപ്പിക്കാന് വൈകുന്നു. പുതിയ സര്ക്കാര് അധികാരമേറ്റ് നാലുമാസമായിട്ടും കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമിയുടെ ഭരണസമിതി ഉള്പ്പെടെ പുനഃസംഘടിപ്പിക്കാത്തതില് കോണ്ഗ്രസില് പോലും വലിയ ആക്ഷേപമാണ് ഉയരുന്നത്.
സാഹിത്യ അക്കാദമിയുടെ അധ്യക്ഷപദവിയിലേക്ക് കോണ്ഗ്രസിനോട് ആഭിമുഖ്യം പുലര്ത്തുന്ന കവിയും എഴുത്തുകാരനുമായ ഒരാളുടെ പേരാണ് പരിഗണിക്കുന്നതെങ്കിലും ഇക്കാര്യത്തില് തീരുമാനമെടുക്കാന് സര്ക്കാരിന് കഴിയുന്നില്ല. അക്കാദമിയുടെ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്തേക്ക് തൃശൂരുകാരന് തന്നെയായ പ്രമുഖ മാധ്യമപ്രവര്ത്തകന് ഉള്പ്പെടെ ഒന്നിലധികം പേര് പരിഗണനയില് ഉണ്ടെങ്കിലും തീരുമാനം വൈകുകയാണ്.
അധ്യക്ഷനായിരുന്ന കവി കെ. സച്ചിദാനന്ദന് രാജിവച്ചിട്ടും ഭരണസമിതി പുനസംഘടിപ്പിക്കാത്തതുകൊണ്ട് അക്കാദമിയുടെ ഭരണം ഇപ്പോഴും ഇടതു ഭരണകാലത്ത് നിയമിക്കപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് കൈയാളുന്നത്. ഇവര് സ്വന്തം രാഷ്ട്രീയ അജണ്ട നടപ്പാക്കുകയാണ്. അക്കാദമിയുടെ പ്രസിദ്ധീകരണമായ സാഹിത്യ ചക്രവാളത്തില് ഇടതുപക്ഷ സഹയാത്രികയായ ലളിതാ ലെനിന്റെ കവിതാ പുസ്തകത്തിന്റെ ഫുള് പേജ് പരസ്യം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് ഇതിന് തെളിവായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെടുന്നു.
വാണിജ്യ താത്പര്യം പുലര്ത്തുന്ന പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങള് പ്രസിദ്ധീകരിക്കാത്തതും, ഭാഷയ്ക്കും സംസ്കാരത്തിനും ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്തതുമായ രചനകള് പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനുള്ളതാണ് സാഹിത്യ ചക്രവാളം. ഇതിനു വിരുദ്ധമായി ഇടത്-ജിഹാദി ബുദ്ധിജീവിയായി അറിയപ്പെടുന്ന കെ.ഇ.എന്. കുഞ്ഞുമുഹമ്മദിന്റെ ‘ഗാസയിലെ പ്രശ്നങ്ങള്’ എന്ന ലേഖനം സാഹിത്യ ചക്രവാളം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയുണ്ടായി. അക്കാദമിയിലെ ഇടത് അനുഭാവികളുടെ പിന്തുണ ഇതിനു ലഭിച്ചതായും പറയപ്പെടുന്നു.
സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അക്കാദമി ചെയര്മാന് സ്ഥാനത്തേക്ക് കോണ്ഗ്രസ് അനുഭാവിയായ ഒരു സിനിമാ പ്രവര്ത്തകന്റെ പേര് പറഞ്ഞുകേട്ടെങ്കിലും അക്കാര്യത്തിലും തീരുമാനം നീളുകയാണ്. സിനിമാ മേഖലയിലെ ‘മട്ടാഞ്ചേരി മാഫിയ’യുടെ സമ്മര്ദ്ദം ഇക്കാര്യത്തിലും ഉണ്ടെന്നാണ് കേള്ക്കുന്നത്.
സാംസ്കാരിക സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഭരണസമിതികള് പുനസംഘടിപ്പിക്കാന് വൈകുന്നത് ആദ്യമല്ലെന്നും, മുന്പും ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുമാണ് സാംസ്കാരിക മന്ത്രി വിഷ്ണുനാഥ് അടുത്തിടെ പ്രതികരിച്ചത്. വിവിധ പദവികളിലേക്ക് ഒന്നിലധികം പേര് തിക്കിത്തിരക്കുന്നതും, ഇടതു പക്ഷത്തു നിന്ന് കോണ്ഗ്രസ് പക്ഷത്തേക്ക് മാറിയിരിക്കുന്ന ഇസ്ലാമിക മതമൗലികവാദിക ളുടെ സമ്മര്ദ്ദവുമാണ് മന്ത്രിയുടെ നിസ്സഹായാവസ്ഥയ്ക്ക് കാരണമെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു.
ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തില് സന്തോഷിക്കുന്നത് ഇടതുപക്ഷമാണ്. സാംസ്കാരിക സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഭരണസമിതികള് പുനസംഘടിപ്പിക്കാന് വൈകുന്നതിലൂടെ ഭരണം മാറിയിട്ടും തങ്ങളുടെ സഹയാത്രികര്ക്ക് തുടര്ന്നും അധികാരം കൈയാളാം എന്നതാണ് ഇവര് കാണുന്ന നേട്ടം.
സാഹിത്യ അക്കാദമി ഉള്പ്പെടെയുള്ള സാംസ്കാരിക സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഭരണസമിതികള് രാഷ്ട്രീയ പരിഗണന കൂടാതെ പുനസംഘടിപ്പിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് തപസ്യ കലാസാഹിത്യ വേദിയുടെ നേതൃത്വത്തില് സാഹിത്യ അക്കാദമിക്കു മുന്നില് ധര്ണ്ണ നടത്തിയിരുന്നു. സാഹിത്യ അക്കാദമി ഹാളില് ജ്ഞാനപീഠ ജേതാവായ മഹാകവി അക്കിത്തത്തിന്റെ ഛായാചിത്രം സ്ഥാപിക്കാത്തതിലുള്ള പ്രതിഷേധവും ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. ഈ ആവശ്യമുന്നയിച്ച് തപസ്യ നേരത്തെ അക്കാദമിക്ക് നിവേദനം സമര്പ്പിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്.