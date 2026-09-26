26/11 ഭീകരാക്രമണക്കേസിലെ ഭീകരൻ അജ്മൽ കസബിനെ അന്ന് തന്നെ വധിക്കേണ്ടതായിരുന്നുവെന്ന് നടൻ അമിതാഭ് ബച്ചൻ. “കോൻ ബനേഗ ക്രോർപതി” എന്ന ടിവി റിയാലിറ്റി ഷോയിലെത്തിയ അഭിഭാഷകൻ ഉജ്ജ്വൽ നികവുമായി സംസാരിക്കുന്നതിനിടെയാണ് ബച്ചന്റെ ഈ പരാമർശം. കേസിൽ സർക്കാരിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് കോടതിയിൽ എത്തിയ അഭിഭാഷകനാണ് ഉജ്ജ്വൽ നികം .
കസബ് ആദ്യം അമിതാഭ് ബച്ചന്റെ പേര് പറഞ്ഞത് എങ്ങനെയെന്ന് ഉജ്ജ്വൽ നികം വിവരിച്ചു. “കസബിനെ അവിടെ തന്നെ ഷൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടതായിരുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും സമയമെടുത്തത്?” എന്നായിരുന്നു ബച്ചന്റെ ആദ്യ ചോദ്യം.
‘ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ ഈ ഭരണഘടന ഇന്ന് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ചതാണ്. അജ്മൽ അമീർ കസബിനെ പിടികൂടുകയും കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ, അവൻ എന്നെ തുറിച്ചുനോക്കുകയായിരുന്നു, ഞാൻ അവനെയും നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു. അവൻ എന്നെ തിരിച്ചറിയാൻ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു. കോടതിയിൽ അവൻ തന്ത്രങ്ങൾ പ്രയോഗിച്ചു. തൂക്കിലേറ്റപ്പെടാൻ അവൻ അർഹനായിരുന്നു, പക്ഷേ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച നിയമവാഴ്ചയാണ്.
കസബ് ആദ്യമായി കോടതിയിൽ വന്നപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞത് ‘സർ, ഞാൻ 26/11 ന് പിടിക്കപ്പെട്ടില്ല. നവംബർ 6 ന് ജുഹു ചൗപട്ടിയിൽ വെച്ചാണ് എന്നെ പിടികൂടിയത്. എന്നായിരുന്നു . അടുത്തതായി കസബ് പറഞ്ഞത് അവൻ അമിതാഭ് ജിയെ കാണാൻ വന്നതാണെന്ന് ആയിരുന്നു. താങ്കളുടെ ആരാധകനാണെന്നും കസബ് പറഞ്ഞിരുന്നു” എന്നും ഉജ്ജ്വൽ നികം പരിപാടിയിൽ പറഞ്ഞു.
ഇത് കേട്ടതോടെ “ഇല്ല, ഇല്ല, സർ, കസബ് വന്നിരുന്നെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ജീവനോടെ പുറത്തുപോകില്ലായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ തന്നെ കസബിനെ അവിടെ വെച്ച് വെടിവയ്ക്കുമായിരുന്നു.”എന്നും അമിതാഭ് ബച്ചൻ പറഞ്ഞു .