കൊല്ലം: സഹകരണ മേഖലയില് സ്ത്രീകളുടെ പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും സ്ത്രീശാക്തീകരണം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനുമായി വിവിധ വികസന പദ്ധതികള് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര-സഹകരണ മന്ത്രി അമിത് ഷാ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.നാഷണല് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് കണ്സ്യൂമേഴ്സ് ഫെഡറേഷന് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ (NCCF) ആഭിമുഖ്യത്തില് ഉളളതാണ് പദ്ധതികള് .
സ്ത്രീകേന്ദ്രീകൃത വികസനത്തിന് പുതിയ ഊര്ജ്ജം പകരുന്ന നിരവധി സഹകരണ പദ്ധതികള്ക്ക് ആണ് അമിത് ഷാ തുടക്കം കുറിച്ചത്. കുണ്ടറയില് ആയിരുന്നു ചടങ്ങ്. സ്ത്രീകളുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സഹകരണ വിപണന സംരംഭമായ ‘വനിതം – ഷീ മാര്ട്ട് സ്റ്റോറി’ന്റെ ലോഗോ അദ്ദേഹം പ്രകാശനം ചെയ്യുകയും, NCCF വിപണിയിലിറക്കുന്ന പുതിയ ‘ജന’ (Jana) ബ്രാന്ഡ് ഉല്പ്പന്നങ്ങള് പുറത്തിറക്കുകയും ചെയ്തു.
കൂടാതെ, സബ്സിഡി നിരക്കില് ഗുണമേന്മയുള്ള ‘ഭാരത് ആട്ട’, ‘ഭാരത് അരി’ എന്നിവയുടെ വാണിജ്യാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള വിതരണം അമിത് ഷാ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ‘അന്താരാഷ്ട്ര വനിതാ കര്ഷക വര്ഷ’ത്തോടനുബന്ധിച്ച് വനിതാ കര്ഷകര്ക്ക് സൗജന്യ മിനി-വിത്ത് കിറ്റുകള് വിതരണം ചെയ്ത അദ്ദേഹം, സബ്സിഡി നിരക്കില് ഉള്ളി വില്പനയ്ക്കും തുടക്കം കുറിച്ചു.