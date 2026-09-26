ജീവിതത്തിൽ പലപ്പോഴും നമുക്ക് പല പ്രതിസന്ധികളെയും അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടതായി വരും. പലരും ഈ ഘട്ടത്തിൽ തളർന്നു വീഴുകയാണ് പതിവ്. എന്നാൽ ഇത്തരം വീഴ്ചകളിലും തളരാതെ തല ഉയർത്തി നിൽക്കുന്ന ചില നക്ഷത്രക്കാരുണ്ട്. ഏതും പ്രതിസന്ധികളെയും അവർ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് നേരിടുന്നതായി കാണാം
കാർത്തിക: കാർത്തികയിൽ ജനിച്ചവർ തേജസ്വികളും പ്രഭുതുല്യരും വിദ്യയോടും ധനത്തോടും കൂടിയവരും ആയിരിക്കും. എതിർപ്പുകളെ അതിജീവിച്ചും എന്തു ത്യാഗം സഹിച്ചും ഇവർ ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിച്ചേരും. സ്വന്തം പ്രവൃത്തികൊണ്ടു മാത്രമേ കാർത്തികക്കാർക്ക് ഉയർച്ച ഉണ്ടാവുകയുളളൂ. അൻപത്തിയേഴ് വയസിനു ശേഷം നല്ല സാമ്പത്തിക ഉയർച്ച ഉണ്ടാകും.
ചിത്തിര: ഏത് പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളിലും ഭയപ്പെടുന്നവരല്ല ഇക്കൂട്ടർ. എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും വാശിയോടെ അഭിമുഖീകരിക്കുകയും അവയിൽ വിജയിക്കുകയും ചെയ്യും. തളർന്നിരിക്കാൻ തയ്യാറല്ല ഇക്കൂട്ടർ .
ഉത്രാടം: കഠിന പരിശ്രമശാലിയായതിനാൽ, ഏതു തൊഴിൽ ചെയ്യാൻ സന്നദ്ധരും അതിൽ പ്രാവീണ്യം തെളിയിക്കുന്നവരുമായിരിക്കും . എല്ലാ മേഖലയിലും മറ്റുള്ളവരേക്കാൾ മുന്നിൽ നിൽക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരും അതിനുവേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുന്നവരുമായിരിക്കും.
പൂരുരുട്ടാതി: ഈ നക്ഷത്രക്കാർ ഏത് സാഹചര്യത്തിലും നിരാശരാവുകയില്ല. ശുഭാപ്തിവിശ്വാസം ഇക്കൂട്ടരുടെ മുഖമുദ്രയാണ്. അടുക്കും ചിട്ടയോടുകൂടിയുള്ള ജീവിതം നയിക്കുന്നവരാണ് . പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ധൈര്യത്താടെ പുറത്തു വരാൻ പ്രത്യേക കഴിവുള്ളവരാണ്.
ഉത്തൃട്ടാതി: ശത്രുക്കളുടെ മേൽ എപ്പോഴും വിജയം കൈവരിക്കുന്നവരാണ് ഇക്കൂട്ടർ. പരാജയത്തിൽ തളരാതെ കഠിനാധ്വാനത്താൽ വിജയത്തിന്റെ ഉയരങ്ങൾ തൊടും. സമൂഹത്തിൽ തിളങ്ങുന്ന ഇക്കൂട്ടർക്ക് എല്ലാ മേഖലയിലും അംഗീകാരവും ലഭിക്കും.