ന്യൂദൽഹി: ഇന്ത്യയുടെയും യുഎസിന്റെയും സൈന്യങ്ങൾക്കിടയിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ‘യുദ്ധ് അഭ്യാസ്’ എന്ന സൈനികാഭ്യാസത്തിൽ ഇരു രാജ്യങ്ങളിലെയും സൈനികർ വ്യത്യസ്ത തരം യുദ്ധങ്ങളിലും ഭീകരവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും സംയുക്ത പരിശീലനം നടത്തുന്നു. രാജസ്ഥാനിലെ മഹാജൻ ഫീൽഡ് ഫയറിംഗ് റേഞ്ചിൽ, ഇരു സൈന്യങ്ങളും പീരങ്കികളും റോക്കറ്റ് സംവിധാനങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് വെടിവയ്പ്പ് പരിശീലനം നടത്തി. അതേസമയം ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ ഔലിയിൽ ക്ലോസ്-ക്വാർട്ടർ ഭീകരവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുള്ള പരിശീലനം നടത്തി. വ്യാഴാഴ്ച, ഇന്ത്യയിലെ യുഎസ് അംബാസഡർ സെർജിയോ ഗോറും മഹാജൻ ഫീൽഡ് ഫയറിംഗ് റേഞ്ച് സന്ദർശിച്ചു.
മഹാജൻ ഫീൽഡ് ഫയറിംഗ് റേഞ്ചിൽ അമേരിക്കൻ, ഇന്ത്യൻ സൈനികർ ഒരുമിച്ച് പരിശീലനം നടത്തുന്നത് കാണുന്നത് അതിശയിപ്പിക്കുന്നതാണെന്ന് സെർജിയോ ഗോർ ഒരു സോഷ്യൽ മീഡിയ പോസ്റ്റിൽ എഴുതി. ഈ അഭ്യാസം നമ്മുടെ പ്രതിരോധ പങ്കാളിത്തത്തിന്റെ ശക്തി, പരസ്പര വിശ്വാസം, തയ്യാറെടുപ്പ്, ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള കഴിവ്, പങ്കിട്ട ലക്ഷ്യം എന്നിവ പ്രകടമാക്കുന്നു. യുദ്ധ് അഭ്യാസ് പോലുള്ള സംയുക്ത സൈനികാഭ്യാസങ്ങൾ യുഎസ്-ഇന്ത്യ പ്രതിരോധ പങ്കാളിത്തത്തിന്റെയും ഇരു രാജ്യങ്ങൾക്കിടയിലും വളർന്നുവരുന്ന വിശ്വാസത്തിന്റെയും ശക്തമായ ഉദാഹരണമാണെന്ന് ഗോർ എഴുതി. അമേരിക്കൻ, ഇന്ത്യൻ സൈനികരെ കണ്ടുമുട്ടുകയും അവരുടെ പരിശീലനം, കഴിവുകൾ, ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് അവരെ പ്രവർത്തനത്തിൽ കാണുകയും ചെയ്തത് ഒരു അത്ഭുതകരമായ അനുഭവമായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ഔലിയിൽ തീവ്രവാദികളെ നേരിടാൻ പരിശീലന യുദ്ധാഭ്യാസത്തിനിടെ, ഇന്ത്യൻ, അമേരിക്കൻ സൈനികർ ഔലിയിൽ ഭീകരവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പരിശീലനം നേടി. ഒരു കെട്ടിടത്തിൽ നിന്ന് സുരക്ഷിതമായി ഒഴിപ്പിക്കുന്നതും മുറികൾ തോറും സൈനിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നതും ഈ അഭ്യാസങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. സൈനികർക്ക് അടുത്തുനിന്ന് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടിവരുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ പരിശീലിപ്പിക്കുക എന്നതായിരുന്നു ഇതിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം. ഡ്രോണുകൾ, റോബോട്ടിക് നായ്ക്കൾ, പരിശീലനം ലഭിച്ച സൈനിക നായ്ക്കൾ, സ്നൈപ്പർമാർ എന്നിവരോടൊപ്പം ആക്രമണ സംഘങ്ങളും ഈ അഭ്യാസത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു.
മഹാജനിൽ M777, ധനുഷും പിനാകയും അലറി.
രാജസ്ഥാനിലെ മഹാജൻ ഫീൽഡ് ഫയറിംഗ് റേഞ്ചിൽ വിവിധ ആയുധ സംവിധാനങ്ങളുമായി ഇന്ത്യൻ, യുഎസ് സൈനികർ സംയുക്ത പരിശീലനം നടത്തി. M777 അൾട്രാ-ലൈറ്റ് ഹോവിറ്റ്സർ, ധനുഷ് ആർട്ടിലറി ഗൺ, പിനാക മൾട്ടി-ബാരൽ റോക്കറ്റ് ലോഞ്ചർ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ചു. L70 എയർ ഡിഫൻസ് ഗൺ, M-LIDS സിസ്റ്റം എന്നിവയും അഭ്യാസത്തിൽ കാണപ്പെട്ടു. രണ്ട് സൈന്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വെടിവയ്പ്പ് പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ മുഴുവൻ പ്രക്രിയയും മനസ്സിലാക്കുകയും സംയുക്തമായി നടപ്പിലാക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതായിരുന്നു പരിശീലനത്തിന്റെ ഒരു പ്രധാന ഭാഗം. ഇരു രാജ്യങ്ങളിലെയും നിരീക്ഷണ പോസ്റ്റ് ടീമുകൾ ലക്ഷ്യ ദിശ, ലക്ഷ്യം തിരിച്ചറിയൽ, വെടിവയ്ക്കൽ നടപടിക്രമങ്ങൾ, വെടിവയ്ക്കൽ ഉത്തരവുകൾ അയയ്ക്കൽ, ശരിയായ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് വെടി ക്രമീകരിക്കൽ എന്നിവ പരിശീലിച്ചു.
അപ്പാച്ചെ ഹെലികോപ്റ്ററുകളും ചുമതലയേറ്റു.
ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തിന്റെ AH-64E അപ്പാച്ചെ ആക്രമണ ഹെലികോപ്റ്ററുകൾ, ഇന്ത്യൻ, യുഎസ് സൈനികർ എന്നിവർ സംയുക്ത പ്രവർത്തന പരിശീലനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു. സംയുക്ത ദൗത്യ ആസൂത്രണം, യുദ്ധക്കള ഏകോപനം, സംയുക്ത ചലനം, കൃത്യതയുള്ള ആക്രമണ നടപടിക്രമങ്ങൾ എന്നിവയും ഇരു സൈന്യങ്ങളും പരിശീലിക്കുന്നുണ്ട്.