ന്യൂദല്ഹി::ഇന്ത്യയും അമേരിക്കയും തങ്ങളുടെ സംയുക്ത സൈനിക അഭ്യാസമായ ‘യുദ്ധ് അഭ്യാസ് 2026’-ന്റെ 22-ാം പതിപ്പ് ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ ഔലിയിൽ ആരംഭിച്ചു. ഉയർന്ന പ്രദേശങ്ങളിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും വിവിധ മേഖലകളിലായുള്ള (മൾട്ടി-ഡൊമെയ്ൻ) യുദ്ധമുറകളിലും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന ഈ രണ്ടാഴ്ച നീളുന്ന അഭ്യാസത്തിൽ ഇരുരാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുമായി ഏകദേശം 1,200 സൈനികർ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്.
പർവതപ്രദേശങ്ങളിലെ യുദ്ധമുറകൾ, അതിശൈത്യകാലത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ഫീൽഡ് പരിശീലനം, വിദഗ്ധതല ചർച്ചകൾ, ബ്രിഗേഡ്-തല കമാൻഡ് പോസ്റ്റ് അഭ്യാസം എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. സൈനികർ കൗണ്ടർ-ഡ്രോൺ പരിശീലനവും നടത്തും; കൂടാതെ മഹാജൻ ഫീൽഡ് ഫയറിംഗ് റേഞ്ചിൽ HIMARS, സ്റ്റിംഗർ (Stinger) സംവിധാനങ്ങൾ, M-LIDS എന്നിവ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ലൈവ്-ഫയർ അഭ്യാസങ്ങളും (യഥാർത്ഥ വെടിവെപ്പ് പരിശീലനം) ആസൂത്രണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
സൈദ്ധാന്തിക ചർച്ചകളിൽ നിന്നും കമാൻഡ്-പോസ്റ്റ് അഭ്യാസങ്ങളിൽ നിന്നും തുടങ്ങി, ക്രമേണ തന്ത്രപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്കും ലൈവ്-ഫയർ അഭ്യാസങ്ങളിലേക്കും പരിശീലനം നീങ്ങും. ബഹിരാകാശം, സൈബർ, മൾട്ടി-ഡൊമെയ്ൻ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകളും ഈ അഭ്യാസത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. ‘യുദ്ധ് അഭ്യാസ് 2026’ സെപ്റ്റംബർ 28-ന് സമാപിക്കും.