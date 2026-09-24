ന്യൂദല്ഹി: മൂന്ന് ദിവസത്തെ ബാങ്ക് പണിമുടക്ക് മുന്നില് കണ്ട് കേന്ദ്രസര്ക്കാര് സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ശമ്പളവും പെന്ഷനും മുന്കൂട്ടി നല്കാന് കേന്ദ്ര ധനകാര്യമന്ത്രാലയം നിര്ദേശം നല്കി. സമരം മൂലം പൊതുജനങ്ങള്ക്കുണ്ടാകാവുന്ന ബുദ്ധിമുട്ട് പരമാവധി കുറയ്ക്കാനുള്ള സര്ക്കാര് നടപടികള് സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രതിരോധം, തപാല്, ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷന് എന്നിവയുള്പ്പെടെയുള്ള കേന്ദ്ര സര്ക്കാര് ജീവനക്കാര്ക്ക് 25 ന് സെപ്തംബറിലെ ശമ്പളം ലഭിക്കും.
കേന്ദ്ര സര്ക്കാര് പെന്ഷനുകളും മുന്കൂട്ടി നല്കാന് നിര്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ തുകയില് എന്തെങ്കിലും ക്രമീകരണങ്ങള് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കില് അത് ഒക്ടോബര് മാസത്തെ ശമ്പളത്തില് പരിഹരിക്കും.
ബാങ്ക് പണിമുടക്ക് മൂലം പൊതുജനങ്ങള്ക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകാതിരിക്കാന് എല്ലാ ബാങ്കുകളും റീജിയണല് റൂറല് ബാങ്കുകളും വരും ഞായറാഴ്ച തുറന്നുപ്രവര്ത്തിക്കാന് ധനകാര്യ മന്ത്രാലയം നിര്ദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.