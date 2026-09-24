ഹൈദരാബാദ്: തെലങ്കാനയിലെ ജുലുരുപാടുവില് 18 വയസ്സുകാരി നഴ്സിംഗ് വിദ്യാര്ത്ഥിനിയെ മരിച്ച നിലയില് കണ്ടെത്തിയ സംഭവത്തില് പ്രതിക്കായി പോലീസ് തെരച്ചില് ഊര്ജിതമാക്കി. ലൈംഗികാതിക്രമത്തിനിടെ ശ്വാസംമുട്ടിച്ചു കൊലപ്പെടുത്തിയെന്ന സൂചനയാണ് പുറത്തുവരുന്നത്.
ഖമ്മം മേഖലയിലെ ഒരു സ്വകാര്യ കോളേജില് നഴ്സിംഗ് ഒന്നാം വര്ഷം പഠിക്കുന്ന പെണ്കുട്ടി അവധിക്ക് നാട്ടില് വന്നതാണ്. വീട്ടില് മറ്റാരുമില്ലാത്ത സമയത്ത് കുളിമുറിക്ക് പിന്നില് പെണ്കുട്ടിയെ ശ്വാസം മുട്ടി മരിച്ച നിലയില് കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു. തുടര്ന്ന് പൊലീസ് കൊലപാതകത്തിന് കേസ് രജിസ്റ്റര് ചെയ്തു. അന്വേഷണം ഊര്ജിതമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും ലൈംഗികാതിക്രമം സ്ഥിരീകരിക്കാന് വിശദമായ ഫോറന്സിക്, മെഡിക്കല് റിപ്പോര്ട്ടുകള്ക്കായി കാത്തിരിക്കുകയാണെന്നും കോതഗുഡെം ഡിഎസ്പി എല് ആദി നാരായണ പറഞ്ഞു.