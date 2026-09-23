തിരുവനന്തപുരം: ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി സ്വകാര്യ വ്യക്തി കെഎസ്ആര്ടിസിക്ക് ബസ് വാങ്ങി നല്കുന്നു. അങ്കമാലി മുക്കന്നൂര് സ്വദേശി ജോസാണ് ഇതിനായി 40 ലക്ഷം രൂപ സംഭാവന നല്കിയത്. മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിന് ശേഷം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ചേംബറില് വച്ച് 40 ലക്ഷം രൂപയുടെ ചെക്ക് ജോസ് മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശന് നല്കി.
കെഎസ്ആര്ടിസിയെ പിന്തുണച്ച് ജനങ്ങള് രംഗത്തുവരണമെന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ആഹ്വാനത്തെത്തുടര്ന്നാണ് ബസ് വാങ്ങി നല്കാന് തീരുമാനിച്ചതെന്ന് ജോസ് പറഞ്ഞു. മന്ത്രി റോജി എം ജോണിന്റെ മണ്ഡലത്തില് ഹീമാന് ഓട്ടോ റോബോ പാര്ക്ക് എന്ന കമ്പനി നടത്തുന്നയാളാണ് ജോസ്. ഇക്കാര്യം ആദ്യം മന്ത്രി റോജി എം ജോണിനെ അറിയിച്ചു. തുടര്ന്നായിരുന്നു ചെക്ക് കൈമാറിയത്.
താന് നല്കുന്ന ബസ് അങ്കമാലി ഡിപ്പോയില് നിന്ന് സര്വീസ് നടത്തണമെന്ന് ജോസ് അഭ്യര്ത്ഥിച്ചു. ഇക്കാര്യം ഗതാഗത മന്ത്രി ഉറപ്പുനല്കി.
പൊതുഗതാഗത സൗകര്യം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായാണ് ബസുകള് സ്പോണ്സര് ചെയ്യാന് കെഎസ്ആര്ടിസി അഭ്യര്ത്ഥിച്ചത്. തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്, സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങള്, കമ്പനികള്, ട്രസ്റ്റുകള്, സന്നദ്ധ സംഘടനകള് എന്നിവര്ക്ക് ബസുകള് നല്കാമെന്ന് ഗതാഗത മന്ത്രി അറിയിച്ചു.