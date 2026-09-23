ന്യൂദല്ഹി: ടിഎംസിയിലെ 20 വിമത എംപിമാര്ക്കെതിരായ അയോഗ്യതാ വിഷയത്തില് തീരുമാനമെടുക്കാന് ലോക്സഭാ സ്പീക്കര്ക്ക് പ്രത്യേക സമയപരിധി നിശ്ചയിക്കാന് സുപ്രീം കോടതി തയ്യാറായില്ല. അയോഗ്യതാ ഹര്ജികളില് വേഗത്തില് തീരുമാനമെടുക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ടിഎംസി എംപി അഭിഷേക് ബാനര്ജി സമര്പ്പിച്ച ഹര്ജിയിലാണ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്ത് ഉള്പ്പെട്ട ബെഞ്ചിന്റെ തീരുമാനം. അയോഗ്യതാ ഹര്ജികള് സാധാരണയായി ന്യായമായ കാലയളവിനുള്ളില് തീരുമാനിക്കണമെന്ന് സുപ്രീം കോടതി മറ്റൊരു കേസില് പറഞ്ഞിരുന്നു.
സ്പീക്കര്ക്ക് വേണ്ടി ഹാജരായ സോളിസിറ്റര് ജനറല് തുഷാര് മേത്ത , നടപടിക്രമങ്ങള്ക്കായി സമയപരിധി നിശ്ചയിക്കുന്നതിനെ എതിര്ത്തു. സ്പീക്കര് ഇതിനകം നോട്ടീസ് അയച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ബന്ധപ്പെട്ട എംപിമാര്ക്ക് മറുപടി നല്കാന് അവസരം നല്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വാദിച്ചു.
സ്പീക്കര് ഒരു ഭരണഘടനാ അധികാരിയാണെന്നും വ്യക്തിഗത കേസുകള്ക്ക് വ്യത്യസ്ത സമയപരിധി ആവശ്യമായി വരാമെന്നും കോടതി അംഗീകരിച്ചു.
സ്പീക്കര്ക്ക് ഒരു പ്രത്യേക സമയപരിധി നിശ്ചയിക്കേണ്ടതില്ലെന്ന് കോടതി ഒടുവില് തീരുമാനിച്ചു. ഹര്ജി പരിഗണനയില് തുടരുമെന്നും നടപടികളുടെ പുരോഗതിയെക്കുറിച്ചുള്ള റിപ്പോര്ട്ട് തേടുമെന്നും ബെഞ്ച് പറഞ്ഞു.