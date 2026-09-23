പത്തനംതിട്ട: കൊഴുപ്പ് നീക്കാനുളള ചികിത്സ നടത്തിയ വീട്ടമ്മ മരിച്ചു.ക്ലിനിക്കിലെ ചികിത്സാ പിഴവാണ് കാരണമെന്നാണ് ബന്ധുക്കളുടെ ആരോപണം.യുവതിയുടെ വീട്ടുകാര് തിരുവല്ല പൊലീസില് പരാതി നല്കി.
ചങ്ങനാശേരി മാടപ്പള്ളി സ്വദേശിനി വിദ്യ വി ജി (45) ആണ് മരിച്ചത്. ഈ മാസം 16 നാണ് തിരുവല്ലയിലെ ഇടിഞ്ഞിലം കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന സ്വകാര്യ വെല്നെസ് ക്ലിനിക്കില് കയ്യിലെ കൊഴുപ്പ് നീക്കാനായി ചികിത്സയ്ക്ക് വിദ്യ എത്തിയത്. ശസ്ത്രക്രിയക്കിടെ ഹൃദയാഘാതം ഉണ്ടായ വിദ്യയെ തിരുവല്ലയിലെ സ്വകാര്യ മെഡിക്കല് കോളേജ് ആശുപത്രിയില് പ്രവേശിപ്പിച്ചെങ്കിലും കഴിഞ്ഞ രാത്രി മരണം സംഭവിച്ചു.
എന്നാല് ചികിത്സയിലോ അനസ്തേഷ്യ നല്കിയതിലോ യാതൊരു പിഴവും ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നും ഹൃദയാഘാതം ഉണ്ടായപ്പോള് തന്നെ അടിയന്തര ചികിത്സ നല്കിയെന്നും ക്ലിനിക് അധികൃതര് പറഞ്ഞു.ഏത് അന്വേഷണവും നേരിടാന് തയാറാണെന്നും അധികൃതര് വ്യക്തമാക്കി. 2021ലും ഇതേ ക്ലിനിക്കില് ചികിത്സ തേടിയ മറ്റൊരു യുവതിക്ക് ജീവന് നഷ്ടമായിട്ടുണ്ട്.