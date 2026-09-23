തിരുവനന്തപുരം: മുംബയ് പ്രസ് ഇന്ഫര്മേഷന് ബ്യൂറോ കേരളത്തിലേക്ക് സംഘടിപ്പിച്ച മാധ്യമപര്യടനം തിരുവനന്തപുരത്ത് പുരോഗമിക്കുന്നു. മഹാരാഷ്ട്ര, ഗോവ എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളില് നിന്നുള്ള മാധ്യമ പ്രവര്ത്തകരുടെ സംഘം സംസ്ഥാന ടൂറിസം വകുപ്പ് സെക്രട്ടറിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. വിഴിഞ്ഞം അന്താരാഷ്ട്ര തുറമുഖവും സന്ദര്ശിച്ചു.
കേരളത്തിലെ വിനോദസഞ്ചാര മേഖലയുടെ വളര്ച്ചയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങള് സംസ്ഥാന ടൂറിസം വകുപ്പ് സെക്രട്ടറി കെ ബിജുവുമായി മാധ്യമ സംഘം ചര്ച്ച ചെയ്തു. 2015 മുതല് 2025 വരെയുള്ള പത്തുവര്ഷക്കാലത്തിനിടെ കേരളത്തിലേക്കുള്ള ആഭ്യന്തര വിനോദസഞ്ചാരികളുടെ വരവില് വലിയ വര്ദ്ധനവുണ്ടായതായി കെ ബിജു പറഞ്ഞു. വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളില് നിന്നും തീര്ത്ഥാടനം, ഡെസ്റ്റിനേഷന് വിവാഹങ്ങള് എന്നിവയ്ക്കായി കേരളത്തില് എത്തിച്ചേരുന്ന സഞ്ചാരികളുടെ എണ്ണം വര്ദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഇത് വിനോദസഞ്ചാര മേഖലയ്ക്ക് ഏറെ ഗുണകരമായിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു. തിരുവനന്തപുരം പ്രസ് ഇന്ഫര്മേഷന് ബ്യൂറോ ഡയറക്ടര് വി പാര്വതി കൂടിക്കാഴ്ചയില് സംഘത്തോടൊപ്പം ചേര്ന്നു.
തുടര്ന്ന് വിഴിഞ്ഞം അന്താരാഷ്ട്ര തുറമുഖം സന്ദര്ശിച്ച സംഘം, സി ഇഒ പ്രദീപ് ജയരാമനുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തി. തുറമുഖത്തിന്റെ അത്യാധുനിക പ്രവര്ത്തനങ്ങളെയും വികസന ഘട്ടങ്ങളെയും കുറിച്ച് മാനേജ്മെന്റ് പ്രതിനിധികള് വിശദീകരിച്ചു. തെക്കന് ഏഷ്യയിലെ ആദ്യത്തെ പൂര്ണ ഓട്ടോമേറ്റഡ് അന്താരാഷ്ട്ര തുറമുഖമായ വിഴിഞ്ഞത്ത് ആകെയുള്ള 20 ക്രെയ്ന് ഓപ്പറേറ്റര്മാരില് 9 പേരും സ്ത്രീകളാണ്. നിലവില് 1200 ഓളം പേര്ക്ക് തൊഴില് നല്കുന്ന വിഴിഞ്ഞം പദ്ധതിയിലെ ജീവനക്കാരില് 70-72 ശതമാനവും പ്രദേശവാസികളാണെന്നും 2.4 ദശലക്ഷത്തിലധികം ടി ഇ യു (TEU) ചരക്കുനീക്കം തുറമുഖം കൈകാര്യം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞെന്നും അധികൃതര് വ്യക്തമാക്കി.
വരും ദിവസങ്ങളില് സംസ്ഥാന പൊലീസ് മേധാവിയെയും കേരള പൊലീസ് സൈബര് സെക്യൂരിറ്റി വിഭാഗത്തിലെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും മാധ്യമസംഘം സന്ദര്ശിക്കും. വിക്രം സാരാഭായ് ബഹിരാകാശ കേന്ദ്രവും സന്ദര്ശിക്കും.