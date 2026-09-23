കൊല്ലം: റെയിൽവേ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ ലോക്കപ്പിന്റെ കുറ്റിതകർത്ത് രക്ഷപ്പെട്ട പ്രതി പിടിയിൽ. വടക്കേക്കര കൽപ്പടിക്കൽ പുത്തൻവീട്ടിൽ അബ്ദുൽ സലാം (38) ആണ് വീണ്ടും പിടിയിലായത്. തമിഴ്നാട് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഇടങ്ങളിൽ മോഷണക്കേസുകളിൽ പ്രതിയായ അബ്ദുൾ സലാം ഞായറാഴ്ച രാത്രി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ പരിസരത്തുനിന്നു കഞ്ചാവുമായാണ് ആദ്യം പിടിയിലായത്.
കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കാനായി ലോക്കപ്പിൽ പാർപ്പിച്ചിരുന്ന ഇയാൾ, തിങ്കളാഴ്ച ഉച്ചയോടെ കൊല്ലം റെയിൽവേ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ലോക്കപ്പിൽനിന്ന് ചാടിപ്പോകുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രി കേരളപുരത്തിനു സമീപം മാമൂട്ടിലുള്ള സഹോദരന്റെ വീട്ടിൽനിന്നുമാണ് റെയിൽവേ പോലീസീ വീണ്ടും അബ്ദുൾ സലാമിനെ പിടികൂടിയത്. ചൊവ്വാഴ്ച ഇയാൾ വീട്ടിലെത്തി മടങ്ങിയതായി പോലീസിനു വിവരം ലഭിച്ചിരുന്നു.
ചൊവ്വാഴ്ച ഉച്ചമുതൽ പലപ്പോഴായി പോലീസിന്റെ സാന്നിധ്യം മനസിലാക്കി ഇയാൾ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽനിന്നു കടന്നു. ജില്ല വിട്ടുപോയിട്ടില്ലെന്ന കണക്കുകൂട്ടലിൽ നിരീക്ഷണം ശക്തമാക്കിയതിന് പിന്നാലെ, രാത്രി എട്ടോടെ സാഹസികമായി പോലീസ് പ്രതിയെ പിടികൂടി, തുടർന്ന് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെത്തിച്ചു. പോലീസിനെ ആക്രമിച്ചതടക്കമുള്ള കേസുകൾ ഇയാൾക്ക് എതിരേയുണ്ട്.