തിരുവനന്തപുരം: നിലമ്പൂരിലെ മഴക്കെടുതി വിലയിരുത്താന് മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശന് യാത്രചെയ്ത ചാര്ട്ടേഡ് വിമാനം സ്പോണ്സര് ചെയ്തതാരെന്ന കാര്യം മറച്ചുവയ്ക്കുന്നതില് അടിമുടി ദുരൂഹത. സ്പോണ്സര് ചെയ്ത ആളുടെ ലക്ഷ്യവും സംശയ നിഴലില്. മലപ്പുറത്തും കോട്ടയത്തും മഴക്കെടുതിയുണ്ടായെങ്കിലും മുഖ്യമന്ത്രി ധൃതിപ്പെട്ട് പോയത് മലപ്പുറത്തേക്കു മാത്രമായിരുന്നു. മലപ്പുറത്ത് മറ്റ് മന്ത്രിമാര് ഉണ്ടായിരിക്കെ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ചാര്ട്ടേഡ് വിമാനം അയച്ചുകൊടുത്ത ആളുടെ ഉദ്ദേശ്യശുദ്ധിയിലാണ് സംശയമുയര്ന്നിട്ടുള്ളത്.
മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ യാത്ര സ്പോണ്സര് ചെയ്തത് നിരവധി അഴിമതിക്കേസുകളിലെ പ്രതിയായ കര്ണാടക മന്ത്രിയാണെന്നാണ് സൂചന. അഴിമതിക്കാരനായ കര്ണാടക മന്ത്രിക്ക് കേരളത്തോട് പെട്ടെന്നുണ്ടായ അമിത താത്പര്യമാണ് സംശയമുയര്ത്തുന്നത്. സംസ്ഥാന സര്ക്കാര് എന്ത് പ്രത്യുപകാരം ചെയ്യാമെന്ന് ഏറ്റുവെന്നതിലാണ് ആശങ്ക. കോണ്ഗ്രസ് സര്ക്കാരായതിനാല് ചെയ്തു എന്ന് കോണ്ഗ്രസുകാര് പറയുമ്പോഴും മറ്റ് കോണ്ഗ്രസ് സര്ക്കാരുകള് ഭരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളില് ഈ വ്യക്തി ഇത്തരം സഹായം ചെയ്തിട്ടില്ല. സംസ്ഥാന സര്ക്കാരിന് നഷ്ടമുണ്ടായില്ലല്ലോ എന്ന് കെപിസിസി പ്രസിഡന്റുകൂടിയായ മന്ത്രി സണ്ണി ജോസഫും ന്യായീകരിക്കുകയാണ്. മുഖ്യമന്ത്രിയും മറ്റ് മന്ത്രിമാരും ജനങ്ങളെ ഇരുട്ടില് നിര്ത്താന് ആഗ്രഹിക്കുന്നതിനു പിന്നില് ഒളിപ്പിച്ചുവച്ച അജണ്ടകളുണ്ടെന്നാണ് സൂചന.
ബെംഗളൂരുവിലുള്ള കേളചന്ദ്ര ലോജിസ്റ്റിക്സ് എന്ന കമ്പനിയുടെ എംബ്രയര് ഇഎംബി 500 ഫേനം 100 എന്ന നാല് പേര്ക്ക് യാത്ര ചെയ്യാവുന്ന വിടിഎവിഎസ് ചെറുവിമാനത്തിലായിരുന്നു വി.ഡി. സതീശന് അടിയന്തര യാത്ര തരപ്പെടുത്തിയത്. കര്ണാടക ഊര്ജ മന്ത്രിയും മലയാളിയുമായ കെ. ജെ. ജോര്ജ് തുടങ്ങിയതാണ് ഈ വിമാനക്കമ്പനി.