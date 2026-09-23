ന്യൂദല്ഹി: രാജ്യത്തിന്റെ ഊർജ്ജ മേഖലയ്ക്ക് വലിയ പ്രതീക്ഷ നൽകിക്കൊണ്ട് ഒഡീഷ തീരത്ത് വൻ പ്രകൃതിവാതക ശേഖരം കണ്ടെത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഒഎൻജിസി. കൊണാർക്ക് തീരത്ത് നിന്ന് 43 കിലോമീറ്റർ അകലെ മഹാനദി ഓഫ്ഷോർ ബേസിനിൽ ആഴക്കടലിൽ നടത്തിയ ഖനനത്തിലാണ് ഈ നിർണ്ണായക നേട്ടം കൈവരിച്ചത്.
സമുദ്രോപരിതലത്തിൽ നിന്ന് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി അമ്പതോളം മീറ്റർ താഴ്ചയിൽ നിന്നാണ് വാതക സാന്നിധ്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞത്. കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു ദിവസങ്ങളായി ഇവിടെ നിന്ന് സ്ഥിരതയോടെയും ശക്തമായ മർദ്ദത്തോടെയും വാതകം പ്രവഹിക്കുന്നത് ഊർജ്ജ ഇറക്കുമതിയെ ആശ്രയിക്കുന്നത് കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ .
കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ‘സമുദ്ര മന്ഥൻ’ ഓഫ്ഷോർ പര്യവേക്ഷണ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി മഹാനദി ബേസിനിൽ കുഴിച്ച ആദ്യ കിണറായ എംഎൻ-ഡിഡബ്ല്യു18-1-എച്ച്-ഡി (MN-DW18-1-H-D) യിലാണ് 2026 സെപ്റ്റംബർ 18ന് വാതക ശേഖരം കണ്ടെത്തിയത്. സമുദ്ര മന്ഥൻ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ഭാരതത്തിന്റെ ആഴക്കടൽ മേഖലകളിൽ പര്യവേക്ഷണം നടത്തി പുതിയ ഊർജ സ്രോതസ്സുകൾ കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഒഎൻജിസി തുടരുകയാണെന്ന് കേന്ദ്ര പെട്രോളിയം പ്രകൃതിവാതക മന്ത്രി ഹർദീപ് സിങ് പുരി വ്യക്തമാക്കി. ഒഎൻജിസിയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ കണ്ടെത്തൽ ബേസിന്റെ ഹൈഡ്രോകാർബൺ സാധ്യതകളെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ നൽകുമെന്നും ഭാവിയിലെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഇത് സഹായകമാകുമെന്നും അദ്ദേഹം തന്റെ പോസ്റ്റിൽ കുറിച്ചു.
ഒഎൻജിസിയുടെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം 1,623 മീറ്റർ ആഴത്തിലാണ് കിണർ കുഴിച്ചത്. ഇതിൽ 1,441 മുതൽ 1,452 മീറ്റർ വരെയുള്ള ഭാഗത്താണ് വാതക സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്തിയത്. ഉപരിതല വിവരങ്ങൾ വിലയിരുത്തിയ ശേഷം കിണർ തുറക്കുകയും കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ദിവസമായി വാതകം പുറത്തേക്ക് വരികയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വാതകത്തിന്റെ ഒഴുക്കും മർദവും വളരെ മികച്ച രീതിയിലാണെന്ന് ഒഎൻജിസി വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു. മഹാനദി ഓഫ്ഷോർ ബേസിനിലെ ഒഎൻജിസിയുടെ ആഴക്കടൽ പര്യവേക്ഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി 2026 ജൂലായ് 25നാണ് കിണർ കുഴിക്കുന്ന ജോലികൾ ആരംഭിച്ചത്. നേരത്തെ ഉത്കൽ, കൊണാർക്ക് എന്നിവിടങ്ങളിൽ നടത്തിയ കണ്ടെത്തലുകളുടെ തുടർച്ചയായാണ് പുതിയ നേട്ടം. ഇത് ഓഫ്ഷോർ ബേസിന്റെ സാധ്യതകൾ വർധിപ്പിക്കുന്നു.
കേന്ദ്ര സർക്കാർ ആവിഷ്കരിച്ച സമുദ്ര മന്ഥൻ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് മഹാനദി തടത്തിലെ ആഴക്കടൽ മേഖലകളിൽ വിപുലമായ പര്യവേക്ഷണം നടന്നു വരുന്നത്. എൺപത്തിനാലായിരത്തിലധികം കോടി രൂപയുടെ ബജറ്റിൽ നടപ്പിലാക്കുന്ന ഈ സംരംഭം രാജ്യത്തിന്റെ ആകെ ഹൈഡ്രോകാർബൺ ശേഖരത്തിൽ വലിയ വർദ്ധനവ് കൊണ്ടുവരുമെന്നാണ് കണക്കുകൂട്ടൽ. ഇതിന് മുൻപും ഇതേ മേഖലയിൽ ചെറുതും വലുതുമായ വാതക കണ്ടെത്തലുകൾ നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, പുതിയ കണ്ടെത്തൽ ഈ മേഖലയിലെ ഉൽപാദന സാധ്യതകളെ കൂടുതൽ വേഗത്തിലാക്കാൻ സഹായിക്കും .
വൻതോതിലുള്ള പ്രകൃതിവാതക ശേഖരങ്ങൾ വാണിജ്യാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉൽപാദനത്തിലേക്ക് എത്തുന്നതോടെ ആഗോള വിപണിയിലെ വിലക്കയറ്റത്തിൽ നിന്നും വിതരണ തടസ്സങ്ങളിൽ നിന്നും രാജ്യത്തിന് സുരക്ഷിതത്വം ലഭിക്കും. സംയുക്ത സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി വളരെ കുറഞ്ഞ ചെലവിലും കുറഞ്ഞ സമയപരിധിക്കുള്ളിലും വാതകം പുറത്തെടുക്കാനാണ് അധികൃതർ പദ്ധതിയിടുന്നത്. ആഭ്യന്തര എണ്ണ പ്രകൃതിവാതക ഉൽപാദനത്തിൽ സ്വയംപര്യാപ്തത കൈവരിക്കാനുള്ള ഭാരതത്തിന്റെ വലിയ മുന്നേറ്റങ്ങളിൽ ഒന്നായി ഈ ആഴക്കടൽ വിജയം ചരിത്രത്തിൽ ഇടംപിടിക്കും. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി അടുത്ത അഞ്ച് വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഒരു ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ നിക്ഷേപം നടത്താനാണ് ഒഎൻജിസി ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.