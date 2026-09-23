കണ്ണൂര്: ദല്ഹി കേന്ദ്രീകരിച്ച് മാരക ലഹരിവസ്തുവായ എംഡിഎംഎ നിര്മിച്ച് നല്കുന്ന വിദേശ വനിതകളെ കണ്ണൂര് സിറ്റി പോലീസ് സ്ക്വാഡ് പിടികൂടി. നൈജീരിയന് സ്വദേശിനിയായ ചിനെലോ ലിലിയന് (36), കാമറൂണ് സ്വദേശിനിയായ ഫിലോമെനെ ചാന്സെലിന് (30) എന്നിവരാണ് ദല്ഹി ബുരാരിയില് വെച്ച് പിടിയിലായത്.
അന്താരാഷ്ട്ര ലഹരി മാഫിയയുടെ വേരുകള് തേടിയുള്ള കണ്ണൂര് പോലീസിന്റെ അന്വേഷണമാണ് ഒടുവില് പ്രതികളിലെത്തിച്ചേര്ന്നത്. ന്യൂമാഹിയില് വെച്ച് 0.6 ഗ്രാം എംഡിഎംഎയുമായി രജിനാസ് എന്നയാള് പിടിയിലായതാണ് കേസില് നിര്ണായക വഴിത്തിരിവായത്. ഇയാളെ ചോദ്യം ചെയ്തതില് നിന്ന് ലഹരിയെത്തിച്ചത് മുഹമ്മദ് സമീലെന്നയാളാണെന്ന് വ്യക്തമാവുകയും തുടര്ന്ന് സമീലിന്റെ വീട്ടില് നിന്നും വാഹനത്തില് നിന്നുമായി 185 ഗ്രാം എംഡിഎംഎ പോലീസ് പിടിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്തു.
സമീലിന്റെ ഫോണ്, ബാങ്ക് രേഖകള് പരിശോധിച്ചതോടെയാണ് തബു എന്ന മുജിതാബയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള് പുറത്തുവരുന്നത്. ലഹരി ഇടനിലക്കാര് വഴി ആളൊഴിഞ്ഞ കേന്ദ്രങ്ങളില് എംഡിഎംഎ ഒളിപ്പിച്ചുവെച്ച് ലൊക്കേഷന് മാത്രം കൈമാറുന്ന ഹൈടെക് രീതിയാണ് തബു അനുവര്ത്തിച്ചിരുന്നത്. ശാസ്ത്രീയ അന്വേഷണത്തിനൊടുവില് ബെംഗളൂരുവില് വെച്ച് തബുവിനെയും പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു.
ദല്ഹിയില് നിന്ന് പാര്സല് വഴിയാണ് ഇവര് നാട്ടിലേക്ക് ലഹരി കടത്തിയിരുന്നത്. കേരള പോലീസിന്റെ കൃത്യമായ വിവരകൈമാറ്റത്തെ തുടര്ന്ന് തബുവിന്റെ കൂട്ടാളി അര്ഷാദ് അലിയെ 800 ഗ്രാം എംഡിഎംഎയുമായി ഹരിയാന പോലീസ് ഗുരുഗ്രാമില് വെച്ച് പിടികൂടിയിരുന്നു. പിന്നാലെ ലഹരി വ്യാപാരത്തിന് വ്യാജ രേഖകളും സിം കാര്ഡുകളും അക്കൗണ്ടുകളും ഒരുക്കി നല്കിയ അബ്ദുള് റഹ്മാന്, എറണാകുളം സ്വദേശി റിഷാദ് എന്നിവരും പിടിയിലായി.
ഈ കണ്ണിയിലൂടെ ലഭിച്ച തെളിവുകളാണ് ദല്ഹിയില് ഇരുന്ന് എംഡിഎംഎ നിര്മിച്ചുനല്കിയിരുന്ന വിദേശ വനിതകളിലേക്ക് പോലീസിനെ എത്തിച്ചത്. പ്രതികള് സിമ്മുകള് നിരന്തരം മാറ്റിയും ഇരുപതോളം ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകള് വഴിയും കോടികളുടെ ഇടപാടുകളാണ് നടത്തിയിരുന്നത്.
കണ്ണൂര് സിറ്റി പോലീസിന്റെ സ്ക്വാഡ് അംഗങ്ങള് 10 ദിവസത്തോളം ദല്ഹിയില് താമസിച്ചുള്ള സാഹസികമായ അന്വേഷണത്തിലാണ് പ്രതികളിലേക്കെത്തിച്ചേര്ന്നത്. പ്രതികള് ഉപയോഗിച്ച എട്ട് അക്കൗണ്ടുകള് പോലീസ് മരവിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഇരുപതോളം ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകള്, അന്പതോളം ആധാര് കാര്ഡുകള്, നിരവധി പാന് കാര്ഡുകള് തുടങ്ങിയവ ഉപയോഗിച്ചാണ് സംഘം ലഹരി വില്പന നടത്തിയത്. ഉത്തരേന്ത്യ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് സംഘം കാര്യങ്ങള് നിയന്ത്രിച്ചത്. സ്പീക്കര് ഉള്പ്പടെയുള്ള ഇലക്ട്രോണിക് സാധനങ്ങള്ക്കുള്ളില് ലഹരി വസ്തുക്കള് നിറച്ച് പാര്സലില് അയക്കുകയാണ് ഇവരുടെ രീതി.
കണ്ണൂര് റേഞ്ച് ഡിഐജി കെ. കാര്ത്തിക്, കണ്ണൂര് സിറ്റി പോലീസ് കമ്മിഷണര് ബി.വി. വിജയ ഭരത് റെഡ്ഡി എന്നിവരുടെ നിര്ദേശപ്രകാരം തലശ്ശേരി എഎസ്പി ഡോ. എം. നന്ദഗോപന്റെ നേതൃത്വത്തില് എസ്ഐ ജെ. ഷജീം, എസ്സിപിഒമാരായ സുജിത്ത്, ജമീല, സിപിഒമാരായ പ്രബീഷ്, വിജിത്ത്, ജീഷ്മ എന്നിവര് ചേര്ന്നാണ് ഡല്ഹിയില് വെച്ച് പ്രതികളെ പിടികൂടിയത്.