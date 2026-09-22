തിരുവനന്തപുരം:അനധികൃത സ്വത്ത് സമ്പാദന കേസില് കോട്ടയം വിജിലന്സ് കോടതി വിധിച്ച ശിക്ഷ താല്കാലികമായി മരവിപ്പിക്കണമെന്ന മുന് ഡിജിപി ടോമിന് തച്ചങ്കരിയുടെ ആവശ്യത്തില് സര്ക്കാരിന് മറുപടി സത്യവാംഗ്മൂലം നല്കാന് അനുമതി.രണ്ട് ദിവസത്തില് മറുപടി സത്യാവാംഗ്മൂലം നല്കാനാണ് ഹൈക്കോടതി നിര്ദേശം.
ശിക്ഷ മരവിപ്പിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുളള തച്ചങ്കരിയുടെ ഹര്ജിയെ എതിര്ത്ത് വിശദമായ മറുപടി സത്യവാംഗ്മൂലം നല്കാന് അനുവദിക്കണമെന്ന് പ്രോസിക്യൂഷന് കോടതിയില് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. നാല് വര്ഷം തടവിനും 30 ലക്ഷത്തി എണ്പത്തി നാലായിരത്തിലധികം രൂപ പിഴ തുക അടയ്ക്കാനുമാണ് കോട്ടയം വിജിലന്സ് കോടതി തച്ചങ്കരിയെ ശിക്ഷിച്ചത്.
2003 മുതല് 2007 വരെ കെബിപിഎസ് എംഡി ആയിരിക്കെ വരവില് കവിഞ്ഞ സ്വത്ത് സമ്പാദിച്ചെന്നാണ് കോടതി കണ്ടെത്തിയത്. എന്നാല് വാടക വരുമാനം, കുടുംബ സ്വത്ത്ഇതൊന്നും വിചാരണ കോടതി കണക്കിലെടുത്തില്ലെന്നാണ് അപ്പീലിലെ വാദം. അപ്പീല് തീര്പ്പാക്കുന്നത് വരെ ശിക്ഷ നടപ്പാക്കുന്നത് മരവിപ്പിക്കണമെന്നും തച്ചങ്കരി ആവശ്യപ്പെടുന്നു.