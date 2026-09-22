കൊച്ചി: സൂപ്പര് ലീഗ് കേരള (എസ് എല് കെ) ഫുട്ബോളില് ഇത്തവണ സമനില പോരാട്ടങ്ങളില്ല. ലീഗ് ഘട്ടത്തിലെ എല്ലാ മത്സരങ്ങളും പെനാല്റ്റി ഷൂട്ടൗട്ടിലൂടെ നിര്ണയിക്കപ്പെടും. ഇതടക്കം ആവേശം നിറയ്ക്കുന്ന എണ്ണം പറഞ്ഞ മാറ്റങ്ങളുമായാണ് എസ്എല്കെ പുതിയ പതിപ്പിന് തയ്യാറെടുക്കുന്നത്.
ലീഗ് ജേതാക്കള്ക്ക് ഇക്കുറി ഷീല്ഡ്
ലീഗ് ഘട്ടത്തില് ഇത്തവണ പോയിന്റ് പട്ടികയില് മുന്നിലെത്തുന്ന ടീമിന് സൂപ്പര് ലീഗ് കേരള ഷീല്ഡ് എന്ന പേരില് പുതിയൊരു ട്രോഫി കൂടി നല്കും. ആവേശം ഇരട്ടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു മത്സരം പോലും സമനിലയില് അവസാനിക്കില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കാന് കൂടി പദ്ധതിയിട്ടിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ ലീഗ് പോരാട്ടങ്ങളിലും പെനാല്റ്റി ഷൂട്ടൗട്ടിലൂടെ വിജയിയെ നിര്ണയിക്കും. എന്നാല് പോയിന്റ് ഘടന 3-2-1 എന്ന രീതിയില് മാറ്റം വരും. 90 മിനിറ്റ് മത്സരത്തിന്റെ റെഗുലര് ടൈമില് ജയിക്കുന്നവര്ക്ക് മൂന്ന് പോയിന്റ്. ഷൂട്ടൗട്ടില് ജയിക്കുന്നവര്ക്ക് രണ്ട് പോയിന്റ്. തോല്ക്കുന്നവര്ക്ക് ഒരു പോയിന്റ് എന്നതായിരിക്കും ഇത്തവണത്തെ സവിശേഷത.
നിലവില് ജപ്പാനിലും ചൈനയിലും ആഭ്യന്തര ലീഗുകളില് ഇത്തരം സമനിലയില്ലാ മത്സരങ്ങള് നടന്നുവരുന്നുണ്ട്. ഈ രീതിക്ക് ഫിഫ, എഐഎഫ്എഫ്, കെഎഫ്എ എന്നിവയുടെ അംഗീകാരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും എസ്എല്കെ ഡയറക്ടറും സിഇഒയുമായ മാത്യൂ ജോസഫ് വാര്ത്താ സമ്മേളനത്തില് പറഞ്ഞു.
രണ്ട്പാദ സെമിയും
ആകെ 35 മത്സരങ്ങളാണുണ്ടാകുക. 30 ലീഗ് പോരാട്ടങ്ങള്ക്ക് പുറമെ രണ്ട് പാദ സെമി പോരാട്ടങ്ങള് നടക്കും. സെമിയില് ആദ്യപാദ മത്സരം സമനിലയില് പിരിഞ്ഞാല് ഷൂട്ടൗട്ട് ഉണ്ടാകില്ല. വിജയിയെ നിര്ണയിക്കുന്ന രണ്ടാം പാദത്തിലേ ആവശ്യമെങ്കില് ഷൂട്ടൗട്ട് ഏര്പ്പെടുത്തൂ.
ടീമുകള് കൂടുന്നത് അടുത്ത തവണ
പുതിയ സീസണിലും ആറ് ടീമുകളേ ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂ, അക്കാര്യത്തില് മാറ്റമില്ല. പാലക്കാടും കാസര്കോടും കേന്ദ്രീകരിച്ച് ടീമുകള്ക്കായി നീക്കങ്ങള് നടത്തിയെങ്കിലും സ്റ്റേഡിയം ഇല്ലാത്തതിനാല് റദ്ദാക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് വാര്ത്താ സമ്മേളനത്തില് എസ്എല്കെ പ്രതിനിധികള് അറിയിച്ചു. വടക്കന് കേരളത്തിലാണ് മത്സരം നേരിട്ട് വീക്ഷിക്കാന് കൂടുതല് കാഴ്ച്ചക്കാരെത്തുന്നത്. കോഴിക്കോട്ടും കണ്ണൂരും 20,000 വീതവും മലപ്പുറത്ത് 15000ഉം ആണ് സീറ്റിങ് കപ്പാസിറ്റികള് ഇവിടങ്ങളിലെല്ലാം ആളുകള് തിങ്ങിനിറഞ്ഞിരുന്നാണ് കാണുന്നത്. അതേസമയം മധ്യകേരളത്തിലും തെക്കന് കേരളത്തിലും കാഴ്ച്ചക്കാരുടെ എണ്ണത്തിലുള്ള കുറവ് ലീഗിന് പ്രചാരണം കൂടുന്ന മുറയ്ക്ക് ക്രമേണ പരിഹരിക്കപ്പെടുമെന്നാണ് വിശ്വാസമെന്ന് എസ്എല്കെ മാനേജിങ് ഡയറക്ടര് ഫിറോസ് മീരാന് പറഞ്ഞു.
കാണാം സബ്സ്ക്രിപ്ഷന് ഇല്ലാതെ സീ 5 ചാനലില്
ലോക കപ്പ് ഫുട്ബോള് തത്സമയം സംപ്രേഷണം ചെയ്ത യുണൈറ്റഡ് സ്പോര്ട്സ് 8ന്റെ സീ5 ചാനലാണ് എസ്എല്കെ യുടെ ഇത്തവണത്തെ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിങ് പാര്ട്ട്ണര്. മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളിലായി നടന്ന ഇക്കൊല്ലത്തെ ലോകകപ്പോടെയാണ് സീ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഈ പുതിയ സ്പോര്ട്സ് ചാനല് നിലവില് വന്നത്. ഇവര് ആദ്യമായാണ് ഒരു ആഭ്യന്തര ടൂര്ണമെന്റിന്റെ സംപ്രേഷണ ദൗത്യം ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത്. കേരളത്തിന് പുറത്ത് എസ്എല്കെയ്ക്ക് അത്രമാത്രം പ്രചാരണവും കാഴ്ച്ചക്കാരെയുമാണ് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ബെംഗാളി, ഹിന്ദി, ഭാഷകളില് ലൈവ് കമന്റ്രി ഏര്പ്പെടുത്താന് നിര്ബന്ധിതരാകുന്നത് അതിനാലാണെന്നും കൊച്ചിയില് നടന്ന വാര്ത്താ സമ്മേളനത്തില് മാത്യൂ ജോസഫും ഫിറോസ് മീരാനും അറിയിച്ചു. മൊബൈലിലും വെബ്സൈറ്റിലും ഉള്പ്പെടെ സബ്സ്ക്രിപ്ഷന് ഇല്ലാതെ സൗജന്യമായി സൂപ്പര് ലീഗ് പോരാട്ടങ്ങള് കാണാന് സാധിക്കുമെന്നും വ്യക്തമാക്കി.