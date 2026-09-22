നിസ്ഷിൻ (ജപ്പാൻ), ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്വർണവേട്ടയ്ക്ക് തുടക്കമിട്ട് ഹർമൻപ്രീത് കൗറിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഇന്ത്യൻ വനിതാ ക്രിക്കറ്റ് ടീം. നിസ്ഷിനിലെ കൊറോഗി സ്പോർട്സ് പാർക്കിൽ നടന്ന വനിതാ ടി20 ഫൈനലിൽ ശ്രീലങ്കയെ 147 റൺസിന് പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് ഇന്ത്യ സ്വർണം സ്വന്തമാക്കിയത്. ഇതോടെ ഹാങ്ചൗറിൽ നേടിയ സ്വർണം നിലനിർത്തിയ ഇന്ത്യ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് വനിതാ ക്രിക്കറ്റിൽ തുടർച്ചയായ രണ്ടാം കിരീടവും സ്വന്തമാക്കി.
ടോസ് നേടിയ ഇന്ത്യ ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു. ഓപ്പണർമാരായ സ്മൃതി മന്ദാനയും ഷഫാലി വർമ്മയും ചേർന്ന് ഇന്ത്യയ്ക്ക് തകർപ്പൻ തുടക്കമാണ് നൽകിയത്. ഇരുവരും ചേർന്ന് 99 റൺസിന്റെ കൂട്ടുകെട്ടുണ്ടാക്കി. ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് ഫൈനലിൽ ശ്രീലങ്കൻ ബൗളർമാർക്ക് തുടക്കത്തിൽ ഇന്ത്യൻ ഓപ്പണർമാരെ നിയന്ത്രിക്കാനായില്ല.
സ്മൃതി മന്ദാനയുടെ വെടിക്കെട്ട് ബാറ്റിങ് ഇന്ത്യയുടെ ഇന്നിങ്സിന്റെ പ്രധാന സവിശേഷതയായി. 45 പന്തിൽ 79 റൺസെടുത്ത മന്ദാന അഞ്ച് ഫോറും ഏഴ് സിക്സും പറത്തി. ഈ പ്രകടനത്തിനിടെ അവരുടെ ടി20 അന്താരാഷ്ട്ര കരിയറിലെ 37-ാം അർധസെഞ്ചുറിയും പിറന്നു. മത്സരത്തിനിടെ അന്താരാഷ്ട്ര ടി20 ക്രിക്കറ്റിൽ 11,000 റൺസ് തികയ്ക്കുന്ന ആദ്യ വനിതാ താരമെന്ന നേട്ടവും മന്ദാന സ്വന്തമാക്കി.
മറുവശത്ത് ഷഫാലി വർമ്മയും ആക്രമണോത്സുക ബാറ്റിങ് പുറത്തെടുത്തു. 29 പന്തിൽ 48 റൺസ് നേടിയ ഷഫാലിക്ക് അർധസെഞ്ചുറി രണ്ട് റൺസിന് നഷ്ടമായി. മന്ദാന-ഷഫാലി കൂട്ടുകെട്ട് ഇന്ത്യക്ക് മികച്ച റൺറേറ്റ് സമ്മാനിച്ചു. ടി20 അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റിൽ 4,000 റൺസ് തികയ്ക്കുന്ന ആദ്യ ഓപ്പണിങ് ജോഡിയെന്ന നേട്ടവും ഇരുവരും സ്വന്തമാക്കി.
ഓപ്പണർമാർ നൽകിയ അടിത്തറയ്ക്ക് മുകളിൽ റിച്ച ഘോഷ് അതിവേഗം റൺസ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. നാലാം നമ്പറിൽ ഇറങ്ങിയ റിച്ച വെറും 22 പന്തിൽ 49 റൺസ് നേടി പുറത്താകാതെ നിന്നു. അവരുടെ ഇന്നിങ്സിൽ അഞ്ച് സിക്സും ഒരു ഫോറുമുണ്ടായിരുന്നു. അവസാന ഓവറുകളിൽ റിച്ചയുടെ ആക്രമണം ഇന്ത്യയുടെ സ്കോർ കുതിച്ചുയരാൻ നിർണായകമായി.
20 ഓവറിൽ ഇന്ത്യ 3 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 216 റൺസ് എന്ന കൂറ്റൻ സ്കോർ പടുത്തുയർത്തി. ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് വനിതാ ക്രിക്കറ്റിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ടീം ടോട്ടലാണിത്. ശ്രീലങ്കയ്ക്ക് മുന്നിൽ 217 റൺസിന്റെ വിജയലക്ഷ്യം.
ശ്രീലങ്കയ്ക്ക് തുടക്കത്തിലേ തിരിച്ചടി
വലിയ വിജയലക്ഷ്യം പിന്തുടർന്ന ശ്രീലങ്കയ്ക്ക് തുടക്കം മുതൽ തന്നെ ഇന്ത്യയുടെ ബൗളർമാർ കടുത്ത സമ്മർദം സൃഷ്ടിച്ചു. പതിവ് ഓപ്പണറായ ഷഫാലി വർമ്മ പന്തുമായും നിർണായക സംഭാവന നൽകി. പവർപ്ലേയിൽ തന്നെ രണ്ട് വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തി ഷഫാലി ശ്രീലങ്കൻ മുൻനിരയെ തകർത്തു. തുടർന്ന് ദീപ്തി ശർമയും ശ്രീ ചരാണിയും സ്പിൻ ആക്രമണം ശക്തമാക്കി.
10 ഓവർ പിന്നിടുമ്പോഴേക്കും ശ്രീലങ്ക 49 റൺസിന് ആറ് വിക്കറ്റ് എന്ന നിലയിലായി. ലക്ഷ്യം 217 ആയിരിക്കെ തുടക്കത്തിലെ തകർച്ചയിൽ നിന്ന് കരകയറാൻ ശ്രീലങ്കയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല. ഇന്ത്യൻ ബൗളർമാരുടെ കൃത്യമായ ലൈൻ-ലെങ്തും ഫീൽഡിങ് മികവും ശ്രീലങ്കയുടെ റൺവേഗം പൂർണമായും തടഞ്ഞു.
അവസാനം ശ്രീലങ്കയുടെ ഇന്നിങ്സ് 67 റൺസിൽ അവസാനിച്ചു. 147 റൺസിന്റെ വമ്പൻ ജയത്തോടെ ഇന്ത്യ സ്വർണമണിഞ്ഞു. വനിതാ ടി20 അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റിൽ ഇന്ത്യ നേടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വിജയമാണിത്; ഇതിന് മുമ്പ് 2018-ൽ മലേഷ്യക്കെതിരെ നേടിയ 144 റൺസ് വിജയമായിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും വലിയ മാർജിൻ.
തുടർച്ചയായ രണ്ടാം ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് സ്വർണം
2023ലെ ഹാങ്ചൗർ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിലും ഫൈനലിൽ ഇന്ത്യ ശ്രീലങ്കയെ തോൽപ്പിച്ചാണ് സ്വർണം നേടിയത്. മൂന്ന് വർഷത്തിന് ശേഷം വീണ്ടും അതേ എതിരാളിയെ ഫൈനലിൽ കീഴടക്കി ഇന്ത്യ കിരീടം നിലനിർത്തി. 2010ൽ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ ക്രിക്കറ്റ് ഉൾപ്പെടുത്തിയെങ്കിലും 2018ലെ ഗെയിംസിൽ ക്രിക്കറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇന്ത്യ ആദ്യമായി പങ്കെടുത്തത് 2023 ഹാങ്ചൗർ ഗെയിംസിലായിരുന്നു; അരങ്ങേറ്റത്തിൽ തന്നെ വനിതാ ടീം സ്വർണം നേടി. തുടർച്ചയായ രണ്ട് സ്വർണത്തോടെ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് വനിതാ ക്രിക്കറ്റിൽ കിരീടം നിലനിർത്തുന്ന ടീമുകളുടെ പട്ടികയിൽ ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാനൊപ്പം ഇടം നേടി.
ഈ വിജയത്തോടെ 2026 ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ സ്വർണ മെഡലും ലഭിച്ചു. ജൂണിലെ ടി20 ലോകകപ്പിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിൽ പുറത്തായതിന് ശേഷമുള്ള ഇന്ത്യയുടെ തുടർച്ചയായ ഒമ്പതാമത്തെ തോൽവിയില്ലാത്ത മത്സരമാണിത്. ഇതിനിടെ ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ ടെസ്റ്റ് വിജയം, 2026 ഏഷ്യാ കപ്പ് കിരീടം എന്നിവയും ഇന്ത്യ സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു.
ഇന്ത്യ – 216/3 (20 ഓവർ)
സ്മൃതി മന്ദാന – 79 (45)
ഷഫാലി വർമ്മ – 48 (29)
റിച്ച ഘോഷ് – 49* (22)
ശ്രീലങ്ക – 67 ഓൾഔട്ട്
ഫലം: ഇന്ത്യ 147 റൺസിന് വിജയിച്ചു. സ്വർണ മെഡൽ – ഇന്ത്യ