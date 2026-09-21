പാലി: കോൺഗ്രസിന് വലിയ തിരിച്ചടി നൽകിക്കൊണ്ട്, 12 കൗൺസിലർമാരുടെ അധിക പിന്തുണയോടെ രാജസ്ഥാനിലെ പാലി മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷനിൽ മേയർ സ്ഥാനം ബിജെപി സ്വന്തമാക്കി. മേയർ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബിജെപി സ്ഥാനാർത്ഥി നമീത ബുബാകിയയ്ക്ക് 33 കൗൺസിലർമാരുടെ പിന്തുണ ലഭിച്ചപ്പോൾ, സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർത്ഥിയായ രാജ്ബാല ഹിഗാദിന് 29 വോട്ടുകൾ മാത്രമേ ലഭിച്ചുള്ളൂ; വെറും നാല് വോട്ടിന്റെ വ്യത്യാസത്തിലാണ് അവർ പരാജയപ്പെട്ടത്.
അതേസമയം, കോർപ്പറേഷനിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഒറ്റക്കക്ഷിയാവുകയും 29 വാർഡ് കൗൺസിലർമാരുടെ പിന്തുണയുണ്ടാവുകയും ചെയ്തിട്ടും, മേയർ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ അന്തിമ വോട്ടെടുപ്പിൽ ‘ക്രോസ് വോട്ടിംഗ്’ കാരണം പാർട്ടിക്ക് 3 വോട്ടുകൾ മാത്രമേ നേടാനായുള്ളൂ എന്നത് കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർത്ഥി സുമിത്ര ജെയിനിന് വലിയ നാണക്കേടുണ്ടാക്കി. മേയർ സ്ഥാനം ഉറപ്പിക്കുന്നതിൽ ബിജെപിക്ക് അധിക കൗൺസിലർമാരുടെ പിന്തുണ നിർണ്ണായകമായി.
പാലി മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ 65 വാർഡുകളിലെയും ഫലം സെപ്റ്റംബർ 14-ന് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. 29 സീറ്റുകൾ നേടി കോൺഗ്രസ് ഏറ്റവും വലിയ ഒറ്റക്കക്ഷിയായപ്പോൾ, ബിജെപി 21 വാർഡുകളിൽ വിജയിച്ചു. എന്നാൽ, ഒരു കക്ഷിക്കും ഭൂരിപക്ഷം ലഭിക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ, കോർപ്പറേഷൻ നേതൃത്വം തീരുമാനിക്കുന്നതിൽ സ്വതന്ത്ര കൗൺസിലർമാരുടെ പിന്തുണ നിർണായകമായിത്തീർന്നു. സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർത്ഥികൾ 15 സീറ്റുകൾ നേടിയത് മൊത്തത്തിലുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സമവാക്യത്തെ അട്ടിമറിച്ചു. അവരുടെ പിന്തുണ നിർണായകമാവുകയായിരുന്നു.