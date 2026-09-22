രാമനെന്ന ഇതിഹാസം
വൈവിധ്യ നിറമാര്ന്നു
സംഗമിച്ചു
പ്രകീര്ത്തിച്ചു സഹസ്ര ജനനാരിമാര്പാരായണത്തിലൂടെ
പലവിധം പലതരം സോദരര്
അറിഞ്ഞു അവര് തന്
നിശ്വാസോച്ഛ്വാസങ്ങള്.
ശ്രീരാമനെന്നൊരു ഇതിഹാസം
പലയിനം കഥകളില്,
വിവിധതരം ഭാഷകളില്,
വിവിധ ഭാവങ്ങളാല് പകര്ന്നവര്.
എങ്കിലും അവര് ഒത്തുകൂടി
ഒന്നായി ചേര്ന്നു
ഭാസ്കരീയമാം മഹാസാഗരത്തില്.
ജന്മഭൂമിയാം തോണിയില്
സംഘാടകപങ്കായക്കാര് അനവധി;
ആലോലമാകാതെ
ഒഴുകിയെത്തിച്ചു കഥകളെ.
യക്ഷഗാനമാം സേതുവിലൂടെ
യാത്രയായി ലങ്കയിലെത്തി,
രാവണനെ വധിച്ചു മടങ്ങി.
തിരിച്ചു കഥകളിയാം
പുഷ്പകവിമാനത്തില്
എത്തി അയോധ്യയില്,
ശ്രീരാമന്റെ പട്ടാഭിഷേകത്തിന്
സാക്ഷിഭൂതരായി.
ഒരേ ഇതിഹാസം പല കഥകളായി
ഒന്നിച്ചണച്ച ഈ മഹാവേദിക്ക്,
ഇത്ര മനോഹരമായ അനുഭവം
ഞങ്ങള്ക്കേകിയ സംഘാടകര്ക്കും
ജന്മഭൂമിക്കും
എന് ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നമോവാകം.